Carlos Speitzer comenta su opinión sobre las expresiones de Violeta Isfel al enterarse que bailarían juntos

El pasado viernes, fue anunciado a todos los participantes de “Las Estrellas bailan en Hoy” en su versión “campeón de campeones” que las reglas cambiarían, pues todos cambiarían de parejas de baile solo por una semana, esto como un nuevo reto para todos los integrantes de este reality show interno del Programa Hoy.

Debido a lo anterior, provocó los nervios de todos, ya que es más que evidente que no hay buena relación entre algunos de los participantes, sin embargo, la reacción que nadie esperaba fue la de Violeta Isfel quien al saber que esta semana le tocará bailar con Carlos Speitzer puso una cara de enojo.

Luego de la evidente molestia y las expresiones de Violeta que enseguida se hicieron virales, fue en una sección de reflexión dentro del matutino que invitaron a la sala a Carlos para hablar acerca de lo ocurrido con la actriz en la dinámica de Boomerang por lo que aseguro que si fue un momento duro y tenso para él.

Durante el bloque se pasó el video donde se le ve a Violeta molesta, por lo que comienzan a comentar acerca de lo sucedido, pues Carlos intento acercarse y al ver la negativa de su compañera desistió.

“Carlos está allá atrás, no entendiendo el porqué de la reacción, me saqué de onda, no esperaba eso, no era lo que cruzaba por mi cabeza en ese momento”, dijo Speitzer, incluso menciono que no hay ninguno problema personal que pudiera marcar un referente incluso aseguro que Isfel le pidió una disculpa.

El actor también aprovechó para destacar que su actuar fue gracias a la enseñanza de su madre, pues a través de un consejo muy sabio ahora sabe “Dónde, cuándo, como y con quien y porque” y es que tras la actitud de Violeta él se mostró calmado, pues sabia que “estábamos en televisión nacional”, incluso aseguro que eso mismo se lo comento a Violeta.

Y aseguro que no es quien “para jactarse de no ser mala persona”, pero que si se considera “una persona muy profesional que va a hacer las cosas que tiene que hacer, como tiene que hacerla”. Lo que dio ejemplo a sus palabras es que venía de un ensayo con ella.

Para finalizar, Carlos aseguro que por ahora le “toca adaptarme y entender el porqué”, el cual quizás solo el tiempo le dé respuesta.

