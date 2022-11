Andrés Balanta y otros futbolistas que han muerto trágicamente por problemas cardíacos

Mientras que por una parte se exalta el fútbol debido a la celebración del Mundial Qatar 2022, en Sudamérica, más específicamente en Argentina y Colombia, el esférico y sus fanáticos lloran por la muerte del jugador Andrés Balanta quien tan solo tenía 22 años.

El centrocampista colombiano militaba en el Atlético Tucumán de Argentina y tenía una destacada trayectoria que incluso lo ponía de candidato a ser convocado a la Selección de su país.

Mientras se entrenaba en las instalaciones del club de la pequeña provincia del noroeste argentino, en lo que es el regreso a los entrenamientos tras las pequeñas vacaciones, Balanta se desplomó inconsciente.

Fue llevado de emergencia a un hospital cercano, pero no resistió y finalmente falleció. La causa de muerte no ha sido explicada del todo pero se conoció que se debió a una falla cardiaca. En el centro médico San Miguel de Tucumán los doctores realizaron maniobras de reanimación y trabajos con desfibrilador durante más de 40 minutos, pero no dio resultado.

El fallecimiento ha conmocionado a la fanáticada del fútbol que una vez más despide a un jugador que por problemas ligados al corazón pierde la vida. Esto ya ha ocurrido en el pasado, en otras ligas y diferentes contextos, pero siempre con la misma conclusión: la muerte.

Un largo historia trágico en el mundo del fútbol

En España los seguidores del Sevilla y del Espanyol aún recuerdan en cada partido en sus respectivos estadios a Antonio Puerta y Dani Jarque, fallecidos por problemas de corazón. Puerta murió el 28 de agosto de 2007, a los 22 años, tres días después de desvanecerse sobre el terreno de juego del Sánchez Pizjuán durante un partido entre su equipo y el Getafe.

Dos años después, el 8 de agosto de 2009, falleció Dani Jarque, entonces capitán del Espanyol, con 26 años de edad, a causa de un infarto que sufrió mientras hablaba por teléfono en la habitación de un hotel de Coverziano (Italia).

Unos años antes, en junio de 2003, había muerto el centrocampista camerunés del Manchester City inglés Marc Vivien Foe, que sufrió un paro cardíaco durante un partido entre su selección y la de Colombia en las semifinales de la Copa de las Confederaciones, en Lyon (Francia).

En enero de 2004 murió en Guimaraes (Portugal) el internacional húngaro del Benfica Miklos Feher, de 24 años, a causa de un tromboembolismo pulmonar, durante un partido de Liga entre su equipo y el Vitoria de Guimaraes.

Entre los fallecidos también están Antonio de Nigris, jugador mexicano del Larisa griego, de 31 años, que murió en 2009; Gregoy Mertens, internacional belga Sub’19 y jugador del Sporting de Lockeren, que falleció en 2015; o Patrick Ekeng, camerunés de 26 años y jugador del Dínamo de Bucarest, que murió en 2016.

También el capitán del Fiorentina Davide Astoria, que falleció en marzo de 2018 en la habitación del hotel de Udine (Italia) en la que se encontraba antes de disputar un partido de liga; el árbitro Víctor Hugo Hurtado, de 32 años, fallecido en mayo de 2019 cuando dirigía un partido de la División Profesional de Bolivia, en El Alto; o Jairzinho Pieter, de 31 años, portero de la selección de Curazao, que sufrió un infarto cuando estaba concentrado en Puerto Príncipe para jugar contra Haití.

