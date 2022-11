Rituales de renovación energética para arrancar bien el 2023

A falta de unos días para recibir el 2023 es un buen momento para anticipar los rituales que haremos para comenzar con el pie derecho el nuevo año, los que reseñamos a continuación, tienen como fin renovar tu energía y arrancar el próximo ciclo libre de malas energías.

Diciembre, el último mes del año, significa el momento de hacer una reflexión sobre todo lo que nos sucedió a lo largo del 2022. Las cosas positivas las atesoramos en el corazón, pero lo negativo puede que siga afectando nuestra mente, cuerpo y alma.

Si no quieres comenzar 2023 cargando con esa energía negativa, haz alguno de los siguientes rituales. No tienes que esperar al 31 de diciembre, los puedes hacer días antes, preferentemente en luna menguante, fase más favorable para los destierros y limpiezas, según explicó We Mystic.

Ritual de renovación para los estancamientos

La energía negativa puede provocar una sensación de debilitamiento o estancamiento que impide sentirnos libres para avanzar. Para acabar con dicha mala vibra haz este ritual en el que ocuparás 1 vela amarilla, 1 vaso con agua, sal gruesa, incienso de salvia, un recipiente resistente al fuego y unas ramitas de romero.

Piensa en todo lo que desees liberar y que significa estancamiento, puede ser un recuerdo, una mala experiencia, situación emocional, etc. Ahora prende la vela amarilla con un fósforo, toma una pizca de sal gruesa y colócala en el vaso con agua.

Pon el incienso y las ramas de romero en el recipiente para el calor y enciende con fuego ambos elementos. Hazlo con cerillos o fósforos de madera, pues representan al elemento tierra.

Cuando comience a humear ve a la última habitación de tu casa, con recipiente en mano, recorre cada espacio, incluyendo cada rincón, para liberar tu hogar de malas energías.

Al finalizar coloca el recipiente junto a la vela y reza un padre nuestro. Como recomendación, abre puertas y ventanas para evitar que el humo se concentre y sea peligroso para tu salud. Tira el vaso con agua y sal, y vuelve a colocarlo en un altar con los mismos elementos. Haz este último paso diariamente hasta el 1 de enero.

Ritual de renovación energética individual

El ritual anterior fue para liberar de las malas energías los espacios, este es para limpiar tu aura y energizarte. Necesitarás un puño de salvia, sal gruesa y vestirte de colores claros, preferentemente, blanco.

En una olla mediana hierve la salvia y la sal, luego deja reposar 30 minutos. Cuela la infusión y cuando esté a una temperatura agradable, ve a la ducha y tras tu baño habitual vierte la mezcla de tu cuello para abajo.

No te enjuagues, deja que el agua seque naturalmente. Luego ponte tu ropa de colores claros para recibir energías puras y limpias.

