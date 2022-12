Jennifer Lopez por fin reveló el mensaje oculto detrás de su anillo de compromiso

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que comenzó en el año 2002 y concluyó en 2004 retomó impulso 17 años después y por fin llegó al altar en una ceremonia privada frente a amigos y famosos.

A pesar de la cobertura mediática que el romance de ‘Bennifer’ ha obtenido desde que anunciaron su reconciliación, los famosos se habían mantenido con bajo perfil y sin revelar mayores detalles sobre su relación.

Sin embargo, todo parece indicar que este hecho ha cambiado, pues Jennifer Lopez ha revelado el mensaje que oculto que lleva el anillo de compromiso con el que Ben Affleck le pidió matrimonio, un diamante de color verde de corte esmeralda de 8.5 quilates valuado entre 5 y 9 millones de dólares.

De acuerdo con la intérprete de ‘Let’s Get Loud’, el actor que dio vida a ‘Batman’ no perdió la oportunidad de dejarle una inscripción muy romántica con la que expresa que permanecerá siempre a su lado.

“Not going anywhere / no voy a ir a ninguna parte”, son las tres palabras que acompañan a Jennifer Lopez a todas partes. Y de hecho, esta conmovedora frase tiene un significado especial para ambos, pues así firmaba el actor sus correos electrónicos cuando retomaron su relación hace un año y medio.

“No te preocupes, no voy a ir a ningún lado”, explicó la también actriz con respecto a los inicios de su reconciliación en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music.

No podemos olvidar que los actores se conocieron en el rodaje de Gigli al inicio de la década de los 2000, pero en aquel entonces la neoyorquina estaba casada con el coreógrafo Cris Judd. Tiempo después, la famosa anunció su divorcio y meses más tarde el inicio de su romance con Affleck, mismo que retomó en 2021 tras una pausa de 17 años.

