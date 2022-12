Ninel Conde presume sus curvas de infarto mientras posa con body traslúcido

Ninel Conde no se cansa de presumir su despampanante belleza ante millones de seguidores que ha conquistado en redes sociales y ahora fue con un seductor body traslucido como logró resaltar su figura.

Si de llamar la atención con atrevidas prendas se trata no cabe duda que la actriz y cantante mexicana conocida como “El Bombón Asesino” es toda una experta, pues además de ser una de las celebridades que siempre está en boca de todos por sus fallidas relaciones sentimentales, a lo largo de los últimos años también ha dado de qué hablar gracias a los problemas legales que protagoniza como la demanda que mantuvo con Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel, situación que por fortuna ya finalizó con un acuerdo al que llegaron por el bien del pequeño de ocho años.

Pero otro aspecto que ha llamado la atención es la buena actitud que la artista mexicana mantiene ante las circunstancias complicadas, lo que incluso ha llegado a colocarse como una de las figuras más admiradas, por supuesto sin dejar a un lado la envidiable figura que mantiene a sus 46 años y que es el resultado de las exigentes jornadas de ejercicios que realiza junto a una alimentación saludable, información que ha sido confirmada en reiteradas ocasiones a través de las redes sociales en donde comparte consejos de belleza.

Y este fue uno de los secretos que reveló recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde además de posar con un body negro de red y completamente traslúcido, confesó que una de las claves para mantener un cuerpazo de infarto es el ejercicio, pues no solo le deja extraordinarios resultados físicos sino que también la ayuda a reponerse delos momentos complicados que vive, pues es una especie de terapia.

“Amo ejercitarme, es de mis mejores terapias y es algo que te hace sentir bien por dentro y se refleja en tu exterior. Recuerda… es un modo de vida, no un sistema de dieta que pronto desertarás… ¡tú puedes!”, señaló al pie de la instantánea en la que atrajo miles de miradas.

Pero no solo ha sido una vez la que ha desatado una lluvia de cumplidos, pues semanas atrás presumió otro ángulo de su escultural silueta mientras viste la reveladora prenda color negro. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Otra actitud que constantemente promueve es el agradecimiento, pues considera que es parte fundamental de la vida, aunque a veces todo esté en contra.

“Nunca está demás agradecer cada cosa que tenemos. Hoy agradezco tenerlos siempre conmigo”, mencionó junto a una fotografía en la que sus fanáticos resultaron ser los más afortunados, pues en ella se lució con un diminuto bikini dorado que se perdió con el tono de su piel.

