Chivas de Guadalajara realiza sus entrenamientos en España en la casa del Real Madrid de cara a sus amistosos

Las Chivas de Guadalajara hicieron su viaje a España en busca de ganar sus dos primeros partidos internacionales bajo la era Veljko Paunović, entrenador que quiere cambiar los malos resultados del rebaño sagrado en la Liga MX durante el Clausura 2023.

Tras su largo viaje, ese que fue realizado para los partidos correspondientes ante Getafe y el Athletic Club, todos los llamados por el estratega comenzaron a realizar sus entrenamientos en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas para así estar a tono para sus dos partidos de preparación que sostendrá en suelo español.

Noche fría en Valdebebas 🥶❄️



Así entraron en calor mis rojiblancos antes del trabajo táctico con el Profe Pauno. #ChivasDeHierro

El primero de estos dos juegos será el próximo 8 de diciembre en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, estadio ubicado cerca de Madrid ante Getafe. El balón comenzará a rodar a las 11:00 AM horas tiempo del centro de México, 12:00 horas del ET de Estados Unidos y 09:00 AM PT.

Para finalizar la mini gira de Chivas en España jugará segundo partido en el estadio Nuevo San Mamés el próximo domingo 11 de diciembre ante Athletic Club de Bilbao. El horario del cotejo será a las 12:00 horas tiempo del centro de México y a las 13:00 horas del ET de Estados Unidos y 10:00 AM PT.

Luego de esto, se espera que rápidamente regrese a México para preparar su debut en el Clausura 2023 de la Liga MX, pues las Chivas debutarán en el Clausura el 7 de enero, ante los Rayados de Monterrey; el viernes 13 visitarán al San Luis y el sábado 21 recibirán al Toluca, en su debut como local.

