El cantante Edwin Luna grabó un nuevo tema musical acompañado de sus pequeñas hijas

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, presentó una canción nueva de su repertorio, la cual grabó junto a las voces de sus hijas Dasha y Gianna.

El objetivo es involucrar a su familia en sus proyectos musicales a partir del tema titulado Sé que me amas.

Cabe señalar que, en una de las estrofas, las pequeñas le externan a su padre junto a él y a su mamá, las cosas estarán mejor.

“Es algo que mis niñas me pedían desde hace unos años, pero Gianna es muy chica y no se le entendían las palabras. Sin embargo, ya con cuatro años se le escucha bien, así que la grabamos”, indicó.

De esta manera, el siguiente objetivo del cantante originario de Monterrey es meterse al estudio para ahora grabar con su primogénito fruto de su matrimonio con Erika Monclova, en 2011.

“Hijo, recuerda que siempre has sido, eres y serás un amor tan grande en mi vida. Jamás he dejado de pensar en ti y de querer estar cerca, en ocasiones la inmadurez de las personas adultas que te amamos tanto y que queremos lo mejor para ti no logramos llegar a un acuerdo. Pero los tiempos cambian, y hoy las cosas son distintas crecemos, aprendemos y maduramos con los años”, señaló el vocalista.

Aunque Luna no quiso profundizar en el tema, se filtró la noticia de que su agrupación lanzará una colaboración con un artista importante de México y a nivel internacional, el cual pertenece a la disquera Sony Music.

“Gracias a Dios ha sido un año muy bendecido, hemos tenido mucho trabajo, las canciones se han colocado muy bien… Felices por todo. Creo que es un muy buen año para la Trakalosa y esperamos que el que sigue sea igual o mejor“, enfatizó.

Cuestionado sobre las declaraciones de su expareja Alma Cero, donde la actriz lo describe como un hombre violento, Edwin se limitó a decir que pronto dará su versión.

“Habrá un momento donde yo dé mi declaración. No es el momento porque ahora estoy disfrutando de un cierre de año maravilloso con mis hijos, de navidad, de año nuevo. En algún momento lo haré”, concluyó.

