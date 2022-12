Se especula que el cineasta Guillermo del Toro trabaja en una nueva versión de Frankenstein

Luego que este año deleitó a los amantes del cine con su versión de Pinocho y con la cinta El Gabinete de las Curiosidades, el guionista y director Guillermo del Toro parece haberse convertido en un ser inagotable, pues recientemente comentó que se encuentra desarrollando su próximo trabajo el cual podría comenzar a rodar el verano próximo.

Durante una intervención en el podcast de Variety, el tapatío de 58 años indicó que se encuentra desarrollando una historia ligada al mundo de los monstruos, pues eso siempre le ha resultado fascinante.

“Estoy trabajando en una película de monstruos; no puedo decir el título porque puede cambiar, y podría terminar haciendo otra cosa”, señaló.

Fiel a su costumbre de desarrollar varios proyectos a la vez, Del Toro reconoce que, pese estrenar dos películas este año, lleva varios meses dedicando parte de su tiempo al desarrollo de su nuevo proyecto.

“Ahora mismo, estoy escribiendo y diseñando. Lo hemos hecho durante los últimos dos años. Con suerte, será el próximo proyecto, pero cualquier cosa puede pasar”, enfatizó.

Bajo esta perspectiva, World of Reel, sitio especializado en la industria del cine, apunta que la nueva película del director mexicano podría ser Frankenstein de Mary W. Shelley, esto en virtud de que el personaje siempre ha lo cautivado.

En la misma línea de conjeturas, en redes sociales se comenta que el actor guatemalteco de 43 años, Oscar Isaac Hernández Estrada, protagonista de la serie de Disney, Moon Knight, ya se habría reunido al menos en dos ocasiones con Guillermo del Toro para irle dando forma al proyecto donde asumiría el papel protagónico. Sin embargo, la información resulta escueta y no se brindan más pistas sobre quienes conformarían el resto del elenco.

Cabe señalar que este año ha sido bastante exitoso para el guionista jalisciense, pues además de sus éxitos en la pantalla grande, el mes pasado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le otorgó el doctorado Honoris Causa por sus “aportaciones a la cultura y su apoyo a la juventud”. View this post on Instagram A post shared by Guillermo del Toro (@gdtreal)

