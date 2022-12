Montserrat Oliver y su esposa intercambian mensajes de amor tras cumplir tres años de matrimonio

Después de transitar por la vida buscando el amor, hace tres años Montserrat Lourdes Socorro Oliver Grimau encontró a la que asegura es su alma gemela, y para no dejarla escapar decidió casarse con ella.

A través de una ceremonia íntima celebrada en Texas, la modelo regiomontana legalmente unió su vida a la eslovena Yaya Kosikova, el 19 de diciembre del 2019.

A partir de entonces, la pareja decidió radicar en Estados Unidos quizá por la mayor apertura que existe sobre la libertad de género.

A tres años de compartir lo bueno y lo malo que implica la convivencia entre dos seres humanos, Montserrat decidió agradecerle a su esposa por permanecer a su lado.

“Compartir tu vida con alguien es mágico, pero a veces también es difícil. No todos los días son perfectos, pero lo mejor de todo es crecer cada día como personas y como equipo. Ir contra viento y marea y elegirnos. ¡Feliz aniversario de 3 años bebé! Gracias por todo siempre. Todavía te elijo. Te amo”, escribió la modelo y también conductora de programas de televisión en México.

En respuesta, Kosikova calificó el periodo junto a Olivier como un loco viaje.

“Yo también te amo. ¡Qué loco viaje a tu lado, eso es seguro!”, indicó.

En solidaridad con la pareja, algunas celebridades de la televisión mexicana como Luz Elena González y Silvia Navarro, expresaron su deseo porque se extienda por más tiempo el amor que se profesa la pareja.

A principios de los 90s, el trabajo de Montserrat Oliver como modelo logró despuntar a raíz de su participación en un comercial de una bebida alcohólica y fue entonces cuando Televisa se encargó de forjarle una carrera debido a su enorme belleza y talento. View this post on Instagram A post shared by Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33)

Durante años, la también actriz y conductora de televisión fue una de las solteras más codiciadas por empresarios y celebridades de todos los ámbitos hasta que decidió salir del closet para hacerle saber al mundo que sus preferencias eran distintas a la mayoría de las mujeres de su país.

También te puede interesar: