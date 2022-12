El día que el Rey Pelé jugó para un equipo del fútbol mexicano

“El Rey” Pelé tuvo una carrera brillante como pocos, una de las más importantes del deporte en los últimos tiempos. Jugó casi toda su carrera en el Santos de sus amores y finalizó en el New York Cosmos de los Estados Unidos. Sin embargo pocos recuerdan su fugaz paso por un club del fútbol mexicano.

Fueron los Gallos Azucareros de Jalisco, club mexicano que tuvo la dicha de contar con el Rey del fútbol durante un cuadrangular que se realizó posterior al Mundial México 1970 en donde Pelé lograba la hazaña de convertirse en el único tricampeón del mundo.

La fecha fue el 9 de octubre de 1975 cuando Edson Arantes Do Nascimento regresó a México, uno de los países más queridos por el astro brasileño. Ese día disputó un cuadrangular con los citados Gallos Azucareros de Jalisco y se impusieron en la final a la Universidad de Guadalajara, quienes habían eliminado a las Chivas.

Aquel partido se jugó con dos tiempos de 30 minutos cada uno y así Pelé regresaba a la tierra que tanto cariño le dio. “A veces bromeo: “solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna”, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México“, dijo Pelé en un documental de la FIFA.

Hoy ante el fallecimiento del considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, es propicio recordar esta increíble anécdota, de cuando Pelé se uniformó en México con los Gallos Azucareros de Jalisco.

También te puede interesar

. El día que Pelé le cantó a Maradona y hasta jugaron juntos en un programa de televisión

. Los extraordinarios números del ‘El Rey’ Pelé durante su carrera como futbolista

. Pelé, el campéon del Mundo que murió adorando a México