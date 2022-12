Presidente de la FIFA proclamó a Pelé como “Rey” del fútbol tras su muerte

Este jueves 29 de diciembre y tras un mes internado en un hospital de Brasil luchando contra el cáncer y otras complicaciones de salud, falleció Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino publicó una sentida carta en la que proclamó a la leyenda brasileña como “Rey” del fútbol.

“‘O Rei’ fue único en muchos sentidos. Fue el único jugador que ganó la Copa Mundial de la FIFA tres veces y su habilidad e imaginación eran incomparables. Pelé hizo cosas con las que ningún otro jugador ni siquiera soñaría”, inció Infantino.

El máximo dirigente del balompié mundial recordó en su escrito la actuación del mítico jugador en el Mundial de Suecia 1958. “Solo vimos pequeños atisbos de lo que era capaz de hacer. Lo más importante, ‘El Rey’ subió al trono con una sonrisa en su rostro”, expresó.

“Tuve el gran privilegio de conocerlo en varias ocasiones. En 2016, ya como Presidente de la FIFA, estuvimos codo con codo en el estreno de la película de Pelé, que me recordó cuando me senté al lado de mi padre en 1981 cuando me llevó a ver ‘Escape to Victory’ en la que Pelé protagonizó junto a Silvester Stallone y otros actores famosos”, recordó.

Infantino confesó haber descubierto a Pelé con 11 años, aunque no pudo disfrutarlo en plenitud debido a la escasa televisación de los partidos. “Los momentos que pasé con él quedarán para siempre en mi memoria y en mi corazón. Pelé tenía una presencia magnética y, cuando estabas con él, el resto del mundo se detenía”.

Finalmente, el presidente de la FIFA lamentó el fallecimiento de la leyenda brasileña y manifestó que “hace mucho tiempo logró la inmortalidad y por lo tanto estará con nosotros por la eternidad”. Pelé conquistó el fútbol brasileño e internacional gracias a su enorme talento. Debutó como profesional en 1956 siendo adolescente y vistiendo los colores del Santos, con quien ganaría todo.

Copa Intercontinental; Supercopa Intercontinental; Copa Libertadores de Américas; seis veces campeón del Brasileirao; en 10 oportunidades campeón Paulista y también del Torneo Río-Sao Paulo. En total anotó 643 goles en 663 partidos.

Con Brasil en los Mundiales anotó 12 goles en 14 partidos y hasta hace unas semanas fue el máximo goleador de su selección con 77 tantos en 92 partidos. Ahora comparte el récord con Neymar Jr.

