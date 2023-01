Ivanka intenta echar por tierra rumores de un divorcio con desangelada imagen al lado de Jared

Desde hace algunos meses la prensa del corazón ha dado a conocer que la relación entre Ivanka Trump y Jared Kushner está rota, incluso una fuente cercana al matrimonio le confió a Radar que la relación de la pareja se había vuelto “tóxica” y que apenas se soportaban “todo se está desmoronando. Siempre se están peleando y apenas pueden contener su creciente animosidad entre ellos, incluso cuando aparecen en público”.

Los rumores de una separación han crecido como la espuma y no hay imagen de la pareja que los detenga, incluso, la que recientemente compartió Ivanka al lado de Jared más allá de calmar las aguas solo ha levantado más sospechas de una fractura.



La hija de Donald Trump compartió una imagen al lado de su esposo en una cita nocturna en Call Me Gaby, un lujoso y popular restaurante italiano de Miami, Beach, donde han estado viviendo al lado de sus tres hijos desde que dejaron Washington, DC, en 2021.



En esta ocasión no hubo un mensaje al pie de la fotografía, solo dos corazones negros, lo que de inmediato fue tema de conversación entre los seguidores de la también empresaria.

“El matrimonio es difícil. Espero que ambos tengan la fuerza y el deseo de hacerlo funcionar. No solo para ti, sino para tus hijos también. Oraciones para los dos. Esto se dice, ya que las noticias han estado difundiendo todo tipo de información. Al menos espero que solo sean rumores”. “Aunque intentan sonreír, se nota que entre ellos ya no hay amor, sino un profundo compromiso de seguir juntos por el bien de sus hijos”. “Es la imagen más desangelada que la pareja ha compartido, además, esos corazones pasaron de rojos a negros”. “A mí no me parecen amorosos, se ven estirados e incómodos, pero llevan casados hace mucho tiempo, probablemente no sea realista pensar que van a parecer recién casados”, fueron algunos comentarios que recibió la instantánea.

La imagen llega días después del cumpleaños número 42 de Jared Kushner quien normalmente era felicitado por su esposa a través de las redes sociales el día de su onomástico, pero esta ocasión, algo pasó que no pudo ser…