Vapulean a Georgina Rodríguez por su pronuncianción en inglés durante una entrevista (Video)

La modelo y pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, fue objeto de críticas y burlas luego de ofrecer una entrevista el pasado sábado en la gala de los Joy Awards 2023 en Arabia Saudita. La pronunciación de la española no fue la más prolija a la hora de contestar y los internautas en redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para tundirla.

La influencer reside actualmente en la nación árabe debido al fichaje de CR7 por el Al Nassr. Rodríguez logró acaparar todos los reflectores con su vestido de color azul escotado y su hiyab transparentado a juego con el oufit.

No obstante, lo que terminó por robarse toda la atención fue su intervención en inglés durante la gala. “Hola, estoy muy feliz de estar acá. Mi familia y yo estamos muy contentos”, inició. Cuando le preguntaron por el tiempo que tardó Ali Karoui, diseñador y amigo, en confeccionar el vestido, la influencer contestó: “I tell veinticuatro hours before. It’s a dream”.

En su respuesta, fue notoria la incomodidad de Georgina al no poder explayarse debido a su poco conocimiento del idioma. El diálogo duro poco más de un minuto y finalizó con un sentido mensaje de la modelo expresado su amor a Arabia Saudita y su familia.

El audiovisual ha circulado por distintas redes sociales y en TikTok ya acumula casi ocho millones de visualizaciones con más de 490,000 likes.

Los internautas se han dado a la tarea de burlarse y criticar con dureza el bajo nivel de pronunciación de la actual pareja de Cristiano Ronaldo. “Ahora que tiene todo el dinero del mundo pudo tomar clases de inglés hace rato”; “¿Soy yo la única que no entiende nada de lo que dice?”.

Sin embargo, varios usuarios también han defendido la valentía y el atrevimiento de la española al referirse en un idioma que no es el suyo y en una nación a la que acaba de arribar.

“A pesar de que estaba súper nerviosa, estoy segura de que ahora gracias a ella muchos vamos a perder la pena para hablar otro idioma”; “Soy profesora de inglés, y me encanta que la gente se atreva a hablar este idioma, da lo mismo la gramática y pronunciación”; “Me quedo con el intento y el valor, estoy seguro de que lo hará mejor la próxima”, fueron algunas de las reacciones a su favor.

Te puede interesar:

·Carlo Ancelotti se hace viral por regalar chicle a un aficionado en pleno partido del Real Madrid (Video)

·Pillan a Kylian Mbappé imitando el obsceno gesto del ‘Dibu’ Martínez (Video)

·Novia de Eduardo ‘Toto’ Salvio maltrató a hinchas de Pumas UNAM que pedían fotos (Video)

**