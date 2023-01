Galilea Montijo se sincera y revela que está distanciada de su hijo de 10 años

Galilea Montijo es una de celebridades que se convierte en tendencia con cada detalle que cuenta de su vida. Y esta vez no es la excepción, después de que habló de la relación que tiene con su hijo Mateo de 10 años de edad.

Fue en una charla con la famosa revista People en español, Montijo, una de las conductoras más famosas en nuestro país, confesó que su único hijo le ha dejado claro que por el momento prefiere mantenerse alejado de los reflectores del espectáculo, a pesar de que ella es una de las grandes figuras.

Durante la plática, la también presentadora de “Netas Divinas” detalló que Mateo está entrando a la preadolescencia. Por lo que le ha dicho que no quiere aparecer en la televisión ni acompañarla a los compromisos que tiene en la pantalla chica.

“Mamá no quiero aparecer en la tele, no me lleves”, le habría dicho el pequeño a su famosa mamá. Por otra parte, la compañera de Andrea Legarreta en “Hoy” dijo que Mateo la ha acompañado desde pequeño a los foros de televisión.

Pero entiende que con el paso de los años ya no quiera aparecer en la televisión. Argumentó que este “distanciamiento” puede estar ocurriendo por la etapa que actualmente vive el pequeño.

“Ya veré más adelante si todavía quiere acompañarme a las grabaciones” GALILEA MONTIJO

Cabe recordar que, hace unos años, Galilea Montijo se robó todos los reflectores después de presentar a su hijo Mateo, producto de su relación con su esposo, Fernando Reina.

El pequeño ha aparecido en programas como “Pequeños Gigantes” y el “programa Hoy”, además, la tapatía destapó que también formó parte del público en “¿Quién es la máscara?”

La conductora de 49 años se ha consolidado como una de las grandes figuras del espectáculo gracias al excelente trabajo que realiza como titular del matutino “Hoy”, por lo que prácticamente todo lo que dice se vuelve viral.

