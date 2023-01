‘Tuca’ Ferretti no supo que estaba en vivo y confesó a Álvaro Morales que Miguel Herrera no será DT de México (Video)

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se convertiría en tendencia este viernes en redes sociales luego de una llamada al periodista mexicano Álvaro Morales en la que afirmó que Miguel ‘Piojo’ Herrera no será el elegido por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para dirigir a la selección, todo esto sin percatarse que estaba en vivo.

El exentrenador de Tigres de la UANL desconocía que Morales estaba al aire en ese momento y sostuvo una conversación sin filtros en la que expuso los motivos por los que, a su juicio, el ‘Piojo’ no retornará a la dirección técnica del Tri.

“Hay un candidato de comisión de selecciones nacionales y después de la junta de dueños. La comisión de selecciones nacionales va a proponer en la junta dos o tres tipos, como debe ser. Tienen que ser dos o tres. Después la comisión de dueños tiene el derecho de proponer a alguien más o decir que con esos tres tenemos, pero no hay ningún candidato, porque la comisión de selecciones está en stand by. Ahora te platico una, el Piojo no va a ser, no va a ser. No solo de aztecos, que lo acaban de decir. No solo por ese tema”, indicó.

Esta extensa explicación fue escuchada por los televidentes ya que Morales acercó el celular al micrófono que tenía en la solapa de su chaqueta. “Álvaro, ¿estás en la televisión?, preguntó Ferretti.

“Sí, profe, usted me marcó al aire, estaba con el reporte de Chivas”, expresó Morales. “Yo pensé que era el programa de ayer”, matizó entre risas el DT. Una vez enterado de la situación, el estratega de 68 años se quedó platicando en vivo con los panelistas sobre la designación de un nuevo seleccionador para México.

📞 Llamada inesperada del Tuca Ferreti a @AlvaritoMorales



💥 "El Piojo no va a ser"



💥 "¿Estás en vivo Álvarito?"



💥 ¡Qué momento vivimos en la mesa! pic.twitter.com/cQO3rm8HHw — Futbol Picante (@futpicante) January 27, 2023

El ‘Tuca’ opinó que Herrera era un gran entrenador, pero se decantó por el actual de Pachuca, Guillermo Almada. “Creo que es un gran muchacho, gran entrenador, pero hay cosas que lo imposibilitan, pero hablar personalmente es una cosa muy difícil. Almada es un gran entrenador, el campeón del futbol mexicano. Decir que no me gusta estaría mintiendo, el trabajo con Santos y Pachuca son excepcionales”, comentó.

En las últimas horas trascendió que el dueño del Club América, Emilio Azcárraga sería uno de los interesados dentro de la comisión propietarios de la Liga MX para que Miguel Herrera llegue al Tri.

