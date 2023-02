Cristy Solís recibe fuertes críticas y es tachada de “vulgar” por el vestido que usó en la boda de Marc Anthony

Cristy Solís fue una de las invitadas de lujo a la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira el pasado 28 de enero, y no era para menos ya que uno de los testigos de honor fue su esposo, el cantante Marco Antonio Solís. Pero luego de compartir algunas fotografías en las que se dejó ver posando junto a sus dos hijas y Salma Hayek mientras presume su lujoso atuendo, no solo provocó una lluvia de halagos, pues lamentablemente fue víctima de las críticas en las que incluso fue tachada de “vulgar”.

La bella esposa de “El Buki” constantemente llama la atención en cada evento en el que se presenta y a través de las redes sociales debido a que goza de una curvilínea silueta a sus 51 años, pues no es ningún secreto que disfruta cuidarse al máximo en el gimnasio, llevando un estilo de vida completamente alejada de los excesos y uno que otro “arreglito estético”; sin embargo, en su reciente aparición durante la boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony terminó dividiendo opiniones por mostrar su exuberante belleza.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la modelo cubana presumió lo bien que la pasó en compañía de sus hijas Alison y Marla, además de que tuvo la fortuna de coincidir con la actriz mexicana Salma Hayek, quien también llegó derrochando sensualidad.

“¡Qué lindo encontrar mujeres que inspiran! Gracias Salma Hayek por tu sencillez y amabilidad. Coincidir con mujeres que vibran igual que tú y que sepan que en equipo somos más fuertes es maravilloso”, escribió en una de las publicaciones en la que aparece con un vestido fucsia de lentejuelas y un esote profundo en “V”.

Pero la serie de imágenes no fue del agrado de todos sus seguidores, pues para la gran mayoría criticó a Cristy y sus hijas, asegurando que no se vistieron de forma adecuada para la ocasión, además de que la única que luce elegante es la actriz veracruzana.

“Por qué será que la madre viste siempre como vulgar. Millonaria y sin clase. Yo me imagino el hazme reír en esa boda”, “Qué ridículas sus palabras señora Cristi Solís nada que ver a la altura de Salma”, “Mucho plástico en una foto”, “La única guapa y con porte Salma Hayek”, “No veo ninguna sencillez en estas mujeres”, “No entiendo por qué si las invitaron a una boda, se van vestidas como para un carnaval. Linda salma… pero de resto mis condolencias”, son solo algunos mensajes que se leen en la publicación. View this post on Instagram A post shared by 💓Cristian Solis💓 My World.👑 (@cristy_solis)

