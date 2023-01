Tormenta invernal que azota el sureste de Estados Unidos deja más de 1,000 vuelos cancelados

La llegada de una tormenta invernal que afecta el sureste de los Estados Unidos ya dejó más de 1,000 vuelos cancelados y más de 9,000 retrasos.

El sitio de seguimiento de vuelos FlightAware señala que las mayores afectaciones desde la mañana de este martes se han reportado en los aeropuertos internacionales de Dallas-Fort Worth y Dallas Love Field, en el estado de Texas.

Las aerolíneas que presentan el mayor número de cancelaciones son Southwest con más de 300, seguida de American Airlines y China Eastern.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos mantiene vigente un aviso de tormenta invernal para gran parte de Texas, incluida el área de Dallas-Fort Worth, la cual está vigente hasta el miércoles por la noche.

De acuerdo con los pronósticos se espera la caída de hielo y aguanieve en el norte y centro de Texas por lo que las autoridades recomiendan mantenerse en casa y en caso de salir en vehículo manejar a baja velocidad.

“Precipitación mixta, principalmente en forma de congelamiento. Se espera lluvia y/o aguanieve. Hielo total o aguanieve. Las acumulaciones entre un cuarto y la mitad de una pulgada son posible. Bolsas de acumulación de aguanieve más pesada serán posible… ”, señala el aviso de tormenta para Texas.

The sounds of sleet this morning from Forth Worth, Texas. That area is under a Winter Storm Warning through Wednesday night.



Find and follow your local NWS forecast office at https://t.co/GWrG0hUpxl pic.twitter.com/wk8G8Xyy1H — National Weather Service (@NWS) January 31, 2023

“Si debe viajar, disminuya la velocidad y tenga mucho cuidado especialmente al acercarse a puentes y pasos elevados. Mantener una linterna adicional, comida y agua en su vehículo en caso de una emergencia”, precisa la alerta.

El mal tiempo podría extenderse en las próximas horas al suroeste de Oklahoma, el centro de Arkansas y el oeste de Tennessee, señalan los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

“La cantidad total de lluvia helada podría volverse significativa en partes del centro de Texas, el suroeste de Oklahoma, el centro de Arkansas y el oeste de Tennessee, donde se pronostica una acumulación de hielo de más de un cuarto de pulgada. Además, existen posibilidades bajas a moderadas de acumulación de hielo de más de un centímetro y medio en tres días en partes del centro de Texas y Arkansas”, informó el organismo. Here's the #weather snapshot for #Tuesday:

– The lead story will be the extensive and dangerous ice event with some sleet from Texas to the Tennessee and Lower Ohio Valleys

– A potent system in the Southwest will produce cold rain showers, perhaps a thunderstorm and mountain snow pic.twitter.com/Pzd13Iq4Ea— National Weather Service (@NWS) January 30, 2023

