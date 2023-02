Cómo afectará el día más romántico de febrero a tu signo del zodiaco

Si estabas pensando que el día más romántico de febrero es San Valentín, la astrología tiene noticias sorprendentes. No será la fecha cuando el amor esté en su máxima expresión desde la perspectiva astral, sino el 15 de febrero cuando Venus se encuentre con Neptuno en Piscis.

Venus es el planeta del amor, mientras que Neptuno el de los sueños, ilusiones y fantasías. Cuando ambos están en Piscis significa que todos veremos con “lentes color de rosa” la vida amorosa por lo que es un buen momento para que cada signo explore sus horizontes en el amor, comentó Elite Daily en un artículo.

Es así que la energía de Cupido estará en su punto más romántico el 15 de febrero y la astrología nos dice cómo afectará a cada signo del zodiaco.

Tu signo del zodiaco encontrará formas de disfrutar su propia compañía y el amor se reflejará hacia sí mismo. Es posible que encuentre inspiración para ir por sus sueños y aspiraciones, reveló el horóscopo de Elite Daily.

Podrás socializar con muchas personas y será sencillo para ti crear nuevas amistades, así que deberás tener cuidado con quienes te rodeas, pues Venus y Neptuno en Piscis pueden distorsionar la realidad, auguran las predicciones del horóscopo.

Este tránsito te invitará a ser creativo en tus actividades profesionales por lo que será un buen momento de unir fuerzas con colegas de trabajo que tengan una visión similar a la tuya.

El tránsito de Venus y Neptuno tienen lugar en tu compañero de agua Piscis, lo que según el horóscopo, provocará que tus dotes clarividentes estén más agudos. Es un buen día para meditar y confiar en tus instintos.

Este aspecto planetario tiene la característica de ser engañoso. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea, así que tu signo deberá asegurarse de no comprometerse a no ser que esté completamente seguro.

El 15 de febrero te sentirás fuera de tu zona de confort romántica. Podría revelarse su amor verdadero, y si tiene pareja, podrán emprender una nueva aventura juntos. El horóscopo le recuerda que el amor no es lógico la mayoría de las veces.

Será un buen momento para hacer los ajustes necesarios en sus rutinas diarias y hábitos saludables. El cuidado personal es una manera de amar, así que se te recomienda incluir actividades que te hagan sentir mejor.

El tránsito de Neptuno y Venus en Piscis te invitan a explorar nuevos horizontes. Es la hora de sentirse libre en la intimidad y el romance, aunque el momento solo dure un instante. La experiencia lo valdrá, pronosticó el horóscopo.

Es un buen momento para imaginar cómo sería tu hogar ideal, pero lo más importante será con quién deseas compartirlo.

Encontrarás la belleza en el mundo que te rodea. Tu signo puede aprovechar esta optimista energía para conectarse con su entorno porque ahí encontrará mucha inspiración, y quizá algo más.

Te darán ganas de derrochar dinero y recursos. Si bien es el momento de cumplir algún capricho, el horóscopo le dice que trate de invertir en experiencias.

Tu signo es el protagonista de este tránsito por lo que ahora puede poner sus necesidades en primer lugar. Piscis suele pensar primero en los demás antes que él mismo, sin embargo, este día puede permitirse ser egoísta.

