Irina Baeva entrega ‘invitación’ de boda con Gabriel Soto a Alan Tacher en Despierta América

La actriz rusa, Irina Baeva, es la invitada de honor esta semana en el show matutino de Univision, Despierta América. Justo después que despejara los rumores de su supuesta separación del mexicano y también actor Gabriel Soto, la bella rubia se apreció en el estudio con la ‘invitación’ de su boda. Misma que le entregó en sus manos a Alan Tacher.

Junto a Raúl González, Francisca y Karla Martínez, Irina Baeva dejó claro que los planes de boda con Gabriel Soto siguen viento en popa aunque no tenga fecha aún. ‘Te traje un regalo, Alan. Mira como tú no estabas. Estabas en Los Ángeles. No puedo dejarlo así. Ya es hora…”.

Acto seguido Alan Tacher leyó lo que decía la supuesta invitación: “Nuestra boda, Irina Baeva y Gabriel Soto. Tantas veces que lo hemos platicado. Por zoom tú lo platicaste con Gabriel. Ya lo platicamos nosotros”, dice la actriz. Y, como en Despierta América tienen todo siempre muy bien preparado, mostraron de dónde venía todo esto.

Resulta que en una entrevista pasada, Alan Tacher felicitó a Gabriel Soto por acabar con los rumores de separación. Mismos que concluyeron con la publicación de una fotos juntos en Instagram. El presentador de Univision le dijo al ex de Geraldine Bazán que había hecho una apuesta.

‘La apuesta es que es que sí te vas a casar con Irina Baeva y yo voy a estar invitado a la boda‘. A lo que Soto, con todo el buen humor que lo caracteriza, respondió afirmativamente en medio de risas. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Irina Baeva entonces le dijo a Teacher: “Ya puedes dormir tranquilo… No tenemos fecha pero ya tenemos la primera invitación oficialmente”, al tiempo que confirmó que esperaba que el matrimonio se llevará a cabo este mismo año. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

