Tunden en redes a Manelyk González por comentarios transfóbicos y ya salió a disculparse

Luego de recibir cientos de críticas por sus comentarios transfóbicos durante el último episodio de su podcast, la socialité e influencer Manelyk González salió a pedir disculpas con la comunidad trans a través de sus redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

“Las trans están de moda, ligan cabr*n y todo el mundo quiere con ellas, yo tengo muchos conocidos que les mam*n las trans y tengo amigas trans que son súper guapas, es la sensación del momento”, se escuchó decir a la ex participante de ‘Acapulco Shore’ a su maquillista Víctor Guadarrama. “Muchos las presumen y las besan en los antros. En su mente muchos piensan que están con una mujer… pero que calza grande”.

Como resultado de sus declaraciones, Manelyk González no tardó en convertirse en el blanco de señalamientos por parte del público, sobre todo miembros de la comunidad LGBT+. Uno de los argumentos lanzados en su contra fue el hecho de que su faceta como cantante dio frutos gracias al apoyo que la comunidad le brindó.

“No sirven disculpas y menos cuando la comunidad LGBT+ fue quien levantó tu carrera y hasta la fecha te da casi de comer” y “Cuando lanzaste Rico, fuimos muchas de esos ‘hombres que pensamos que somos mujeres’ las que te dimos fama, son algunos de los mensajes que rondaron en la red.

Manelyk González pide disculpas tras sus comentarios transfóbicos

No pasó mucho tiempo antes de que la finalista de ‘La Casa de los Famosos 2’ retomara su actividad en redes sociales para emitir disculpas sobre sus comentarios. “Estoy leyendo comentarios del último video Y ¡NO PODIA ESTAR MAS DE ACUERDO CON USTEDES! EI video no construye absolutamente nada, desinforma y estigmatiza así que mejor he decido bajarlo”, escribió al inicio de su mensaje.

“Realmente quiero comprometerme más con ustedes porque a pesar de que no tuve la más mínima intención de ofender, reconozco ahora que fui poco empática, y poco informada”, dijo Manelyk para “enmendar” su error.

Eso sí, aunque para algunos el haber eliminado el video y pronunciarse públicamente fue suficiente, hubo quienes no dudaron en reprocharla por su manera de actuar a través de contundentes mensajes: “¿Es en serio? Y ahora tenemos que tragarnos un: ‘No me di cuenta, lo siento'” y “¡Qué disculpa tan tonta!”.

