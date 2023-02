Premio Lo Nuestro 2023: horario y dónde ver desde Estados Unidos y México

La espera casi llega a su final, el Premio Lo Nuestro 2023 está aquí y con él una serie de artistas nominados junto a presentadores que darán el todo por el todo en la gala de la música latina más importante que hace Univision. Por supuesto, te contamos por dónde ver y en qué horarios tanto la alfombra magenta como la ceremonia en Estados Unidos y México.

Desde tempranas horas podrás disfrutar de la llegada de tus artistas preferidos el por el livestream de Univision al Miami-Dade Arena el jueves 23 de febrero a las 8 pm este y 7pm CT. También pueden sintonizar Galavisión. La ceremonia será inmediatamente después de “Noche de Estrellas” que comienza una hora antes; 7pm ET y 6pm CT con Pamela Silva, Michelle Galván, Gabriel Soto, Migbelis Castellanos, Raúl De Molina, Jomari Goyso, Arana Lemus y Yayis Villareal como presentadores desde la alfombra magenta.

Los livestream los verás en las cuentas de Univision y Premio Lo Nuestro en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y el website oficial de la ceremonia, donde también podrás sintonizar los pormenores de la gala.

Además Ivy Queen, Maluma, Marc Anthony, Ozuna y Paulina Rubio dejarán todo su talento en el escenario del Premio Lo Nuestro. "El mundo es lo nuestro" es el grito de guerra de este año. Por supuesto por todos los artistas latinos que han dejado el nombre de nuestra música muy en alto.

Entre los más nominados de la noche se encuentran Sebastián Yatra, Bad Bunny, Camilo, Becky G, Grupo Firme, Daddy Yankee, Maluma, Chiquis Rivera, Karol G, Shakira y Ozuna. La noche ofrecerá estrenos en tarima como el de Marc Anthony Maluma con su tema “La Fórmula”.

Ivy Queen hará historia como la primera mujer en recibir un Premio Lo Nuestro al Legado Musical por inspirar a las mujeres y abrirle el camino a todas las que siguieron después en el género urbano.

Qué más verás en Premio Lo Nuestro

La Noche de Estrellas tendrá por primera vez un detrás de cámaras de la alfombra magenta que se verá también en el social media de PLN.

Varios de los demás artistas que se presentarán esta noche son: Christian Nodal, El Alfa, Prince Royce, Gente de Zona, Gilberto Santa Rosa, Grupo Firme, Ozuna, Pepe Aguilar, Ricardo Montaner, Sebastián Yatra, Tini, Tito Nieves y muchos más.

También se le rendirá un tributo a la mujer dentro de la industria: Arthur Hanlon, Goyo, Ivy Queen y Lupita unirán sus talentos. Las máximos representantes de la salsa Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera y Tito Nieves se unirá a Noel Schajris y Norberto Vélez. Victor Manuelle también será homenajeado. El mismo celebra sus 30 años de carrera artística y recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria.

Otros presentadores que tendrá Premio Lo nuestro

También veremos conducciones y lecturas de nominados y ganadores de parte de: Ryan Castro, Justin Quiles, Kimberly Loaiza, Sofía Reyes, Lili Estefan, Majo Aguilar, Gabriel Soto, entre otros.

