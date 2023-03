Justin Bieber celebra sus 29 años: de una vida descontrolada a un esposo ejemplar

Este 1 de marzo, Justin Bieber celebra sus 29 años, con una vida totalmente diferente a los que muchos ya estaban acostumbrados a verle, principalmente a su matrimonio siendo tan joven.

Cuando Hailey Baldwin y Justin se cansaron, muchos especularon que el matrimonio no iba a durar mucho tiempo, ya que, era muy jóvenes.

“Me casé cuando tenía 21 años, dos meses antes de cumplir los 22, es decir: insanamente joven. De hecho, suena casi ridículo cuando lo dices en voz alta”, dijo la modelo, quien es hija del actor Stephen Baldwin, además de sobrina de Alec Baldwin, a la revista ‘Elle’. “Aunque creo que para alguien como Justin o como yo es diferente. Nosotros ya habíamos visto mucho a esa edad. Ambos habíamos vivido lo suficiente como para saber que eso era lo que queríamos”, asegura.

La boda la celebraron el 30 de septiembre de 2019 en un lujoso complejo de Carolina del Sur.

Desde que Justin se casó se ha mantenido lejos de los escándalos que fueron costumbre en su carrera. Su vida se vio afectada cuando anunció su lucha contra el síndrome Ramsay-Hunt, el cual le paralizó la mitad de la cara.

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”, escribió en su momento el cantante en sus redes sociales, donde también anunció la cancelación de su gira ‘Justice World Tour’ que iniciaba en marzo de 2022. Pero reprogramó los 12 shows, que terminaron siendo 28.

La polémica juventud de Bieber

Con tanta fama y dinero, la adolescencia de Justin Bieber se vio oscurecida por los problemas que terminaban en primera plana de todos los medios de comunicación.

Los escándalos van desde agresiones a la prensa y a sus fans, retrasos impresionantes en sus shows y hasta un video con un tinte sexual.

También fue muy criticado por sus seguidores en el mundo debido ala mala relación que tuvo con Selena Gomez, que supuestamente incluyeron abuso emocional y varias infidelidades.

