Diego Cocca no pierde la esperanza con Alejandro Zendejas y lo quiere para México: la decisión es del jugador

Luego de mucha expectativa, finalmente Diego Cocca compartió su primera lista de convocados para la Selección de México con miras a los partidos que disputará El Tri, primero contra Surinám el 23 de marzo y luego frente a Jamaica seis días después, por la Concacaf Nations League.

Durante la rueda de prensa en la que presentó una extensa lista de 24 jugadores, Diego Cocca también recalcó que hay otro grupo de jugadores que están siendo seguidos de cerca y que con muchos de ellos ha conversado. Uno de ellos es el habilidoso mediocampista de las Águilas del América, Alejandro Zendejas.

Diego Cocca explicó la situación con Alejandro Zendejas.



¿El Tri debe agotar hasta lo último para que vaya?



¿El Tri debe agotar hasta lo último para que vaya?

¿Hace falta en la convocatoria?

El caso de Alejandro Zendejas es de largo conocido. El nacido en Ciudad Juárez completó su formación juvenil en las menores de Estados Unidos pero siempre ha tenido la intención de vestirse de verde con México. Sin embargo, un encontronazo con el anterior entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino lo alejó de la posibilidad de disputar el Mundial de Qatar 2022 cuando estaba en su mejor nivel.

Diego Cocca remarcó que la posibilidad de que Zendejas juegue con la Selección de México es entera decisión de él y que complete los documentos de cambio de Federación.

“La decisión es de él (…) Para que esté con nosotros tiene que firmar un papel, Alejandro Zendejas lo sabe”, dijo el entrenador argentino.

Asimismo, Cocca resaltó que el mediocampista de 25 años debe estar “convencido y comprometido” para formar parte de este proceso que recién comienza.

Alejandro Zendejas se lo piensa

Varias fuentes cercanas a Alejandro Zendejas aseguraron a ESPN que el jugador del América no ha tomado una decisión definitiva en cuanto con que Selección jugará, México o Estados Unidos, de cara a los partidos de marzo para la Nations League.

Mientras que El Tri enfrentará a Surinám y Jamaica, el equipo de ‘La barra y las estrellas’ chocará contra Granada y El Salvador.

A pesar que Zendejas disputó un encuentro amistoso en enero con Estados Unidos, fue no oficial y por lo tanto no está amarrado ante la FIFA ante esa Federación.

Excluidos por Diego Cocca

Preguntado sobre otros nombre que no aparecen en la lista, como los capitanes Héctor Herrera y Andrés Guardado, o el vetado desde hace Javier ‘Chicharito’ Hernández, el técnico de México no se metió al barro y de forma general expresó que “los que no están hoy están siendo seguidos de cerca”.

“Cuando estén al nivel, de seguro serán convocados”, agregó.

En la lista de 34 jugadores resalta el regreso del goleador Santiago Giménez, que viene completando una muy buena temporada con el Feyernoord de Países Bajos y suma 10 goles en todas las competencias que ha disputado.

