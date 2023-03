AMLO felicita a Guillermo del Toro por su nuevo Oscar y lo llama un “mexicano excepcional”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó al director Guillermo del Toro por su victoria en la noche más importante del cine, en la que se llevó el Oscar a Mejor Película Animada por Pinocho.

En las primeras horas de la mañana del lunes 13 de marzo, el mandatario realizó su opinión sobre la victoria del cineasta en la 95.ª edición de los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en donde lo calificó como un “mexicano excepcional”.

“Quiero enviar una felicitación a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por el Premio Oscar con la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano. ¡Excepcional cineasta! Guillermo del Toro es un orgullo para México”, dijo el primer mandatario.

Las felicitaciones AMLO fueron solo el inicio de muchas otras por parte de otros factores políticos de México a través de sus diferentes redes sociales.

“Muchas felicidades Guillermo del toro por ser tres veces acreedor de un Oscar en tu carrera. Los mexicanos estamos muy contentos de verte triunfar con Pinocho”, escribió Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Muchas felicidades @RealGDT por ser tres veces acreedor de un #Oscar en tu carrera.



L@s mexican@s estamos muy content@s de verte triunfar con “Pinocho”.#OrgulloMexicano



(Foto: Reuters) pic.twitter.com/CyUJ8bA1PD — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 13, 2023

“Muchas felicidades, Ángel Meléndez, Antonio Pedroche y Oscar Hernández, representan dignamente a Puebla y a México. La obtención del Óscar a mejor película animada es muestra de su gran trabajo junto al maestro Guillermo del Toro”, fue el mensaje en Twitter del presidente del Senado, Alejandro Armenta.

Muchas felicidades, Ángel Meléndez, Antonio Pedroche y Oscar Hernández, representan dignamente a #Puebla y #México, la obtención del #Oscar a mejor película animada, es muestra de su gran trabajo junto al maestro @RealGDT.🇲🇽#Respeto y #Admiración para ustedes.#PinocchioMovie pic.twitter.com/VYb5EwaOJv — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) March 13, 2023

El discurso de Guillermo del Toro a los latinos

Poco después de obtener su estatuilla dorada, el director mexicano conversó con los periodistas en la sala de prensa, y dio un importante consejo a los colegas que siguen sus pasos en el cine.

“Cada vez que haces un trabajo como latino o minoría no estás solo. Y el primer deber de la representación es hacerlo muy bien, ya que no es solo para ti. Lo haces para la gente que viene detrás de ti y busca oportunidades. Y si no lo haces cierras la puerta. Las cosas han cambiado desde que llegué en los noventa”, expresó.

En el mismo encuentro con los medios de comunicación, Guillermo del Toro recordó una charla que tuvo con su amigo Guillermo Navarro, ganador del Oscar a Mejor Fotografía por “El Laberinto del Fauno”, en la cual le cuestionaron en tono de “broma” para qué necesitaba un cineasta mexicano, si ya tenía jardinero.

“Había mucho racismo abiertamente. Un techo de cristal. Y lo tienes que empujar todo el tiempo. No termina con una generación. No termina con una persona. Juntos [hay que] empujar los límites y crear oportunidades”, confesó el cineasta mexicano.

