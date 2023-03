Conoce 3 curiosos rituales para evitar que llueva o deje de llover

¿Sabías que existen algunos rituales para evitar que llueva o deje de llover? En países de Latinoamérica las personas recurren a curiosas y extrañas supersticiones, heredadas de generación en generación, para que el “mal clima” no estropee nuestros planes.

Quizá la ropa recién lavada está tendida, tenemos un evento al aire libre o simplemente no queremos que arruine un día soleado en la playa. Las abuelas nos comparten esta sabiduría popular que ha sobrevivido a través de los años.

Si son efectivos o no probablemente es cuestión de enfoque. Es posible que a muchas personas les haya dado buenos resultados, y a otras no tanto, pero no deja de ser curioso y divertido ponerlos en práctica, en una de esas podríamos lograr nuestro objetivo.

A continuación, conoce 3 rituales de la sabiduría popular para evitar que llueva o deje de llover.

Clavar un cuchillo en la tierra

Este ritual es uno de los más populares en México. Cuando las personas ven que se comienza a nublar y caen las primeras gotas de lluvia, se puede escuchar a los abuelos decir “hay que clavar un cuchillo en la tierra para espantar la lluvia”.

Se cree que debemos clavar el cuchillo en el jardín o en una maceta para evitar que la lluvia moje la casa. Esta práctica se ha hecho desde hace decenas de años y se dice que las culturas antiguas acudían a este ritual para proteger sus cultivos de las fuertes lluvias.

Abrir paraguas en casa

Otro ritual consiste en abrir todos los paraguas que hay en casa, pero con el mango hacia arriba y colocarlos cerca de las ventanas. Así se dice que podríamos provocar que la tormenta pase de largo.

Cabe señalar que los paraguas no se deben abrir como lo hacemos convencionalmente, pues otra superstición indica que es de mala suerte.

La cruz de sal

El ritual consiste en dibujar una cruz con sal de cocina del lado derecho de la entrada principal o junto a una ventana para que las nubes se vayan rápidamente de casa. Las personas más supersticiosas creen que este rito es muy efectivo pues provoca que las nubes cargadas con agua se disipen en el cielo.

Sigue leyendo:

· Qué significa para tu suerte cuando se te cae sal por accidente

· Supersticiones de la suerte: conoce 10 que son de buen augurio

· Descubre por qué romper un espejo es de mala suerte y cómo liberarse de esa maldición