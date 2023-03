Daiana Guzmán, joven que denunció a Kalimba en el pasado por abuso sexual, le envía mensaje a Melissa Galindo

Kalimba llegó a estar tras las rejas en el 2010 porque Daiana Guzmán lo denunció por supuesto abuso sexual. Ahora la joven reapareció para mandarle un mensaje a la cantante Melissa Galindo, quien hace unos días acusó al integrante de OV7 por un delito similar.

“Sí le creo. No la conozco, lo digo para que no haya malos entendidos pero le creo solamente por el hecho de que fue la misma persona que me agredió hace 13 años“, dijo la chica con Kary Alejandre.

“Aquí estoy y la apoyo, bueno si ella necesita mi apoyo moral”, insitió Daiana Guzmán en el video publicado en YouTube.

Daiana Guzmán era menor de edad cuando denunció a Kalimba

Kalimba estuvo preso en el Centro de Readaptación de Chetumal por siete días debido a la acusación de Daiana Guzmán, quien era menor de edad en aquél entonces y denunció al cantautor por presunto abuso sexual.

Cabe mencionar que el integrante de OV7 salió en libertad por falta de pruebas para poder comprobar el delito, aunque la presunta víctima insiste en que ella dijo la verdad.

“Desde el momento en que yo puse la denuncia fui la victimaria, para todo el mundo yo era la culpable a pesar de que a mí me habían abusado… no soy la única que lo ha denunciado pero sí fui a la única a la que juzgaron, a quien señalaron y dijeron que no era verdad”, dijo Daiana Guzmán.

“Fue un proceso difícil [superarlo], de años. [Ahora] me encuentro bien, segura de mí misma… estoy segura de quién soy, de lo que se denunció”, agregó.

