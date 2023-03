Luna nueva de marzo 2023: 3 rituales de Feng Shui para atraer amor y abundancia

Las lunas nuevas en el Feng Shui significan renovación, comienzos y purificación, siendo momentos perfectos para abrir ciclos y realizar algunos rituales que nos permitan atraer la abundancia y amor a nuestra vida.

La lunación de marzo adquiere un poder más especial debido a que ocurre justo un día después del equinoccio de primavera, proyectando una energía más fuerte que podemos aprovechar para mejorar nuestro entorno.

Los siguientes rituales están inspirados en la filosofía del Feng Shui, herramienta que nos ayuda al aprovechamiento de los espacios y la energía, son fáciles de hacer e ideales para canalizar la poderosa vibración de la luna nueva de marzo.

Ritual para la abundancia y riqueza

Esta noche limpia todos los recipientes donde tengas almacenada sal y llénalos nuevamente cuando estén completamente secos. Aquella que esté almacenada, disuélvela con agua y úsala para hacer la limpieza de tu casa. Coloca un pequeño cuenco con sal en la cocina y en las equinas de tu casa y haz este mismo ritual la próxima luna nueva.

Con este sencillo ritual estamos purificando las energías de la casa y abrimos las puertas a la prosperidad pues canalizamos la energía negativa a positiva. Los cambios se notarán rápidamente.

Ritual de renovación energética

Cuando el sol se oculte y la noche caiga sobre tu hogar usa una iluminación baja para fomentar un ambiente relajado y tranquilo. Si las luces de tu casa son muy fuertes puedes ayudarte con velas aromáticas.

Ahora reproduce música tranquila y prende 3 varitas de incienso, el que sea de tu elección, sostenlas con tu mano diestra y realiza un recorrido por todas las habitaciones de tu casa. Haz 3 círculos a la izquierda cada que entres en un cuarto, así limpiarás las malas vibraciones y se renovará la energía.

Ritual para las nuevas oportunidades

Para el Feng Shui es muy importante que nuestra casa permita el flujo de energía pues si tenemos estancamientos y obstáculos las oportunidades no llegarán. Este ritual es muy sencillo, pero poderoso y consiste en sacar todas las cosas de la casa que no sirvan u ocupemos. Esto incluye ropa, basura, platos rotos, electrodomésticos que no funcionan, etc. Todo esto debe salir de tu casa en la luna nueva.

Energéticamente le estamos diciendo al universo que preparamos espacio para recibir las nuevas oportunidades y la abundancia.

