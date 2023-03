Se enciende la polémica sobre El Tri: Alejandro Zendejas insinuó que Gerardo Martino mintió sobre su estado con la Selección Mexicana

Alejandro Zendejas tomó su decisión de representar a Estados Unidos en lugar de México. Pero el trasfondo de su elección sigue siendo un tema polémico. El conflicto del futbolista de las Águilas del América con Gerardo Martino desató el rechazo hacia el jugador por sus presuntas exigencias de estar en el Mundial de Qatar 2022. Meses después, Zendejas habló de lo ocurrido.

El Tata tildó de “extorsión” las presuntas exigencias de Zendejas para formar parte de El Tri. El entrenador argentino expuso públicamente al joven futbolista sin recibir respuesta alguna. Pero luego de varios meses el joven delantero habló de la versión de Gerardo Martino.

“Eso que mencionaste de que alguna vez pedí un puesto asegurado, no creo que nadie esté en posición para que nadie te asegure nada. Tienes que trabajar todos los días, demostrar que mereces la oportunidad. Hubo mucho caos lo que estaba pasando en ese momento, mucha gente dijo cosas que no fueron ciertas”, explicó Zendejas en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Alejandro Zendejas recibe la confianza de Estados Unidos

La USMNT cuenta con los servicios del joven delantero de las Águilas del América. Zendejas fue llamado nuevamente por el combinado estadounidense para representarlos en los partidos ante Granada y El Salvador por la Liga de Naciones de Concacaf.

“Al final del día intenté no enfocarme en eso, intenté enfocarme en mi club, jugar bien, y al final hablé con mi familia y tomamos la decisión de representar a Estados Unidos (…) Estoy feliz de haber tomado finalmente la decisión. A largo plazo, mi objetivo es llegar a una Copa del Mundo y por eso tomé la decisión“, explicó. View this post on Instagram A post shared by U.S. Soccer MNT (@usmnt)

