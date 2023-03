Shohei Ohtani mandó un mensaje a todos los niños tras quedar campeón del Clásico Mundial de Béisbol

Shohei Ohtani se encargó de cerrar el juego más importante del Clásico Mundial de Béisbol, ante Estados Unidos y ponchando a Mike Trout, compañero de equipo en la MLB, y a quien le mandó un mensaje al igual que todos los niños de Japón y del mundo.

El jugador que sobresale ante todos sus colegas por su habilidad en el montículo y con el madero habló sobre sus raíces y de donde viene, recordando que no hay muchos equipos de béisbol, pero aún así logró trabajar para llegar lo más alto posible.

“Honestamente yo soy de la provincia de Japón, poca población, no hay muchos equipos de béisbol, pero todo lo que quiero mostrar a los niños es que no importa de dónde seas, puedes llegar a lo alto si trabajas fuerte”, dijo a los analistas de FOX Sports tras el partido.

Además, en la misma charla protagonizada por Ohtani, también habló sobre su compañero de equipo, al que enfrentó y terminó ponchando para conseguir el out 27 del encuentro.

“Hemos sido compañeros por algunos años juntos en el lineup y yo soy probablemente quien mejor sabe lo grandioso que es no solo como persona, sino como jugador de béisbol. Así que tuve que dar mi mejor, mi 120% para poder ponerlo out”, dijo el lanzador.

2023 WBC MVP Shohei Ohtani sits down to talk about striking out Mike Trout and winning the 2023 World Baseball Classic.@kevinburkhardt | @AROD | @davidortiz pic.twitter.com/aw1qQ2htIP— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 22, 2023

Para finalizar la entrevista, se le cuestionó a Ohtani qué jugadores de MLB que admiraba cuando era chico y el lanzador fue sincero y respondió “Tiene que ser el Sr. ARod, el Sr. Big Papi, Ken Griffey Jr. Yo los veía cuando estaba creciendo”, quienes eran los encargados de realizarle la entrevista al nipón. Good answer, Shohei 😆👏



Ohtani says @AROD, @davidortiz, and Ken Griffey Jr. were some of the players he admired growing up pic.twitter.com/CJRvVRKrUu— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 22, 2023

