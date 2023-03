Emily Tosta, actriz de Mayans M.C, se las cantó a Hollywood: “Escriban mejores papeles para los latinos”

Exclusiva

La bella dominicana Emily Tosta, quien además es una de las estrellas de la serie de FX “Mayans MC” interpretando a “Leticia”, conversó en una entrevista exclusiva para La Opinión y habló de su duro y muy disciplinado transitar por Hollywood. Pero también le mandó un mensaje a los grandes ejecutivos de la meca del cine y la televisión en los Estados Unidos, alzando así de manera muy valiente la voz por los latinos.

A Emily Tosta no le da miedo haber interpretado a “Leticia de “Mayans M.C” por 5 años y que eso implique que la encasillen. Siente que así como ella creció a nivel personal y profesional, su personaje también lo hizo y pretende sorprender en la final de la serie televisiva que FX. La dominicana admite a admirar a estrellas latinas que, como ella comenzaron hace tiempo en Hollywood e hicieron que los ojos de los ejecutivos voltearan a verlos. View this post on Instagram A post shared by emilia (@emilytosta)

Así como Eva Longoria, Eugenio Derbez, América Ferrera, Zoe Saldana y Danny Trejo, Emily también envió un mensaje contundente y prácticamente te se las cantó a Hollywood: “Yo diría que sí. Hemos avanzado… Pero todavía es que nos falta tanto recorrer en avances para traer esa representación, esa diversidad a la industria. Primero que los papeles valgan la pena, que sean de verdad, que tengan “Deep” (profundidad en español) No lo conseguimos… O sea es tan imposible. No diría imposible, pero es difícil…”.

De su suerte o de su arduo trabajo aclaró cómo no sólo llegó a la Meca del Cine en Los Ángeles sino cómo se ha logrado mantener durante estos años al mismo nivel e incluso con nuevos proyectos. Algunos muy ambiciosos y que ya están en puerta, como la producción de su propia película. Misma que estará basada en el libro que sacó con su mejor amiga Andreína Aristiguieta y que habla de la salud mental: “Semicolon”. View this post on Instagram A post shared by andreina p. aristeiguieta (@andreinaepa)

“Lo que hacemos toma mucha disciplina. Tú tienes que trabajar mucho más duro que la siguiente persona. Tienes también que crear hábitos que hagas todo los días también para tu espiritualidad… No sólo disciplinarse como artista y estar agarrando clases de actuación… También me ha resultado mucho analizar las carreras de las personas que yo admiro”, aseguró la actriz de Mayans M.C. View this post on Instagram A post shared by emilia (@emilytosta)

También habló de cómo su mamá Emilia Tosta, venezolana de nacimiento, prácticamente escapó con ella de República Dominicana dejando atrás un matrimonio y muchos lujos para cumplir el sueño de ver a su hija triunfar en Hollywood: “Wow de verdad que sí fueron muchos retos. Primero el idioma, el inglés no es my first language (mi primer idioma en español)… No teníamos nada, llegamos con $500 dólares en el bolsillo. No teníamos ni siquiera papeles para trabajar. Hubo muchos retos pero es lo que digo, no darse por vencido”. Sentenció una de las mujeres latinas más influyentes en este momento en los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by emilia (@emilytosta)

