Así era la divertida y rústica casa en la que vivió Chabelo hasta sus últimos días de vida

La farándula mexicana está de luto por la muerte del gran Xavier López, mejor conocido como ‘Chabelo’, quien perdió la vida a los 88 años de edad en la Ciudad de México.

El reconocido presentador, quien se hizo famoso por encabezar por varias décadas el programa ‘En Familia con Chabelo’, poseyó por varios años una muy linda casa al sur de la capital de mexicana, siendo esa su último hogar.

Aunque no era muy dado a hablar sobre su vida privada, en una ocasión el también actor abrió las puertas de su residencia a la revista Caras, con lo que nos permitió conocer algunos rinconcitos de su hermosa morada.

Por medio de un video, difundido a través de YouTube, pudimos notar que el hogar del ‘Amigo de todos los niños’ contaba en el área de jardín con césped natural, con enredadera y con diversos juegos infantiles, incluido un columpio, en el que le gustaba mecerse cuando su estado de salud así se lo permitía.

Otra de las habitaciones que más disfrutaba, tal y como lo dio a conocer a la citada publicación, era su estudio, el cual es un auténtico museo, pues ahí conservaba algunos los múltiples reconocimientos que recibió a lo largo de su exitosa trayectoria, así como una rockola, guitarras, muñecos con su imagen, entre otros artículos.

En esa misma habitación, que además llamaba la atención por su chimenea de ladrillo y sus muebles antiguos, contava con algunas de sus más de 2,400 ranas, así como con una muy interesante colección de automóviles y de motos en miniatura.

En otra ocasión, durante uno de sus cumpleaños, la reconocida productora Carla Estrada nos permitió conocer otros rinconcitos de la acogedora casa de este gran comediante, la cual llamaba la atención por su fachada de ladrillo, sus grandes ventanales y su decoración rústica. View this post on Instagram A post shared by Carla Patricia (@carlaestradawest)

