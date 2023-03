Rebecca Jones recibió un mal diagnóstico: le dijeron que tenía colitis y era un cáncer de ovario

La inesperada muerte de la actriz Rebecca Jones ha causado gran conmoción en el mundo artístico y en sus seguidores. La noticia resultó más impactante debido a que la actriz se encontraba en una recuperación satisfactoria después de haber sufrido una neumonía.

Sin embargo, no fue la primera vez que la actriz enfrentó una batalla difícil, en 2017 luchó contra el cáncer de ovario, experiencia que compartió sin tabúes en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino”.

En la entrevista, Rebecca Jones relató cómo descubrió que padecía cáncer de ovario a finales de 2017. Explicó que en un principio sus síntomas fueron mal diagnosticados por un médico familiar, quien le recetó tratamiento para la colitis nerviosa.

“Yo empiezo con síntomas el 14 de noviembre. Fui al doctor por primera vez porque me estaba molestando la panza, de inflamación; me dijo que era colitis nerviosa porque mi mamá se había muerto recientemente (…) Yo le hice caso, evidentemente, y así me seguí mucho tiempo, como tres meses”, declaró.

Después de varios meses de tratamiento y consultas sin mejoría, la actriz asistió nuevamente al médico y fue sometida a una colonoscopía, en la cual se descubrió la enfermedad.

“Fueron por otros estudios que se dieron cuenta que tenía una ascitis, así se llama. Es un líquido ‘epitelial’ que se forma en toda el área estomacal (…) Tenía un cáncer que no tenía nada de benigno y que teníamos que atacarlo de inmediatamente”, dijo.

La actriz describió el miedo que sintió al enterarse de su diagnóstico, pero a pesar de ello, se enfocó en tolerar el tratamiento que incluyó ocho quimioterapias y una operación para extirpar el cáncer. Afortunadamente, el tratamiento fue exitoso y la actriz logró recuperarse y anunciar que estaba libre de la enfermedad.

La historia de Rebecca Jones es un recordatorio de la importancia de la detección temprana de enfermedades y la necesidad de prestar atención a los síntomas para buscar ayuda médica adecuada. Su valentía al compartir su experiencia también puede inspirar a otros a luchar con fuerza y ​​optimismo en momentos difíciles.

***

Sigue leyendo:

– Muerte de Rebecca Jones: por qué la actriz mexicana no quiso un funeral público

– Así es la hermosa casa en la que vivió la actriz Rebecca Jones hasta el día de su muerte

– Raúl Araiza revela que coqueteó con Rebecca Jones en una fiesta: “Vamos a bañarnos, ¿no?”