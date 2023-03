Leyenda de Chivas de Guadalajara advierte a Henry Martín: “A mi si alguien me orina en mi casa, sale sin un brazo, sin un ojo”

La derrota 4-2 de las Chivas de Guadalajara ante las Águilas del América fue un baño de agua fría para el Rebaño Sagrado. Además, la celebración de Henry Martín en la que hizo que orinaba el arco de Chivas hizo molestar a los aficionados y exjugadores del club que no olvidan el gesto.

Joel ‘Tiburón’ Sánchez, leyenda del Rebaño Sagrado, detalló que los jugadores de las Chivas debieron haber recriminado el gesto y haber levantado su voz en el partido.

“El menos culpable fue quien hizo el festejo (Henry Martin), no voy a nombrarlo, pero si das pie a que te orinen, pues de que te quejas, a mi si alguien me orina en mi casa, sale sin un brazo, sin un ojo, algo le arrancó, hablo de mi casa, ya no juego, pero antes mi casa era el estadio Jalisco y que alguien que te falte al respeto es algo delicado, no lo permitiría para acabar pronto”, dijo Sánchez.

Cada uno piensa y opina cómo quiere, muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero creo que muchos también lo ven igual que yo, sólo que no lo dicen por cuidar las formas y el que dirán, un poco de lo que saldrá hoy 20:00 en @quierotv_gdl con @AldoArturoG pic.twitter.com/rGTqC9tWk0 — Joel Sánchez (@eltibu8) March 24, 2023

Joel Sánchez Ramos fue un defensa mexicano que jugó para varios clubes de la Liga MX e incluso vistió tanto la camiseta de Chivas como del América. Aunque el club que más veces defendió fue a las Chivas con 234 partidos, 27 goles y ganó el Torneo Clausura con el Rebaño Sagrado en el Torneo Clausura 1997.

“Si te faltan al respeto a la mejor no te tienes que exponer a un castigo de siete u ocho partidos, pero en alguna ocasión me tocó ir a sacar a un rival del vestidor y tuve más fricciones con compañeros que con rivales”, apuntó el ex jugador.

Cuauhtémoc Blanco, el creador de la controvertida celebración que ahora imitó Henry Martín, restó importancia a los ataques e incluso agradeció al delantero azulcrema.

“Agradecerle (a Henry Martín) por hacer esos festejos, la verdad me da mucha emoción recordarlos porque son momentos para nosotros muy padres como jugadores y luego en un Clásico”, dijo la leyenda de las Águilas en entrevista con Récord.

