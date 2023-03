Las cuatro ocasiones en que Chabelo estuvo a punto de morir y sobrevivió

Xavier López, Chabelo, estuvo en peligro de muerte cuatro veces a lo largo de sus 88 años de vida y logró sobrevivir. Sin embargo, no fue así en la batalla final del pasado 25 de marzo de 2023, pues murió por complicaciones abdominales.

Fue hace unos 45 años cuando el presentador casi perdía la vida, pues se envenenó al comer una almendra caducada, la gravedad de su malestar fue tal, que su corazón se paró por un minuto y medio, pues cuando las citadas semillas se descomponen producen sustancias que al entrar al cuerpo generan cianuro.

“Vi mi vida de principio a fin. Presencié mi velorio con mi madre y mis hermanas al lado de mi féretro. Ahí estaba yo, adentro. De pronto, la imagen se convirtió en un círculo perdiéndose en el infinito”, dijo el presentador en su momento.

“Comencé a rezar el Padre Nuestro porque sabía que me estaba muriendo. El médico que me atendió, dicen, me golpeó el pecho y me inyectó adrenalina. Regresé a la vida”, agregó a sus 70 años.

Años más tarde, en 2008, cuando el conductor estaba revisando su vehiculo, otro pasó a gran velocidad y lo atropelló provocándole esguinces, fractura de dos costillas, lesiones en la espalda y daño en un ojo.

Lo anterior le hizo perder la capacidad para coordinar y mantener rigidez muscular, por ello Chabelo dejó el motociclismo.

Xavier López padeció cáncer

En 2020, Xavier López padeció cáncer, pues le hallaron un tumor en el tubo digestivo que le fue tratado exitosamente con quimioterapias.

Dos años después, la productora de televisión Carla Estrada difundió que Chabelo se había fracturado el brazo, pero no tuvo mayores consecuencias.

