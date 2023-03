“Si por mí fuera, me lo llevo del Barça”: padre de Ansu Fati explota en contra del FC Barcelona por pocos minutos para el ’10’

El padre de Ansu Fati, Bori Fati, explotó en contra del FC Barcelona por culpa de los pocos minutos que tiene en la temporada con el cuadro culé, y de hecho, explicó como es que a él le gustaría sacar al número ’10’ del equipo.

En una larga entrevista, en el programa ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope explicó como es que hablará con Jorge Mendes, conocido representante que posee el mando de Ansu, para así resolver la situación de su hijo con el FC Barcelona.

“Si por mí fuera, me lo llevo del Barça pero él quiere seguir en el Barça. Yo estoy enfadado como padre y lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos. Estamos hablando del ’10’ del Barça, de un internacional de la selección española y un chico que salió de La Masia. Yo pienso que nos merecemos mucho más, porque Ansu antes de lesionarse jugaba y estaban Messi, Griezmann, Suárez… Yo le he dicho a Mateu Alemany ‘Ansu es vuestro futbolista franquicia. Es el 10, el que se atrevió a coger el 10 de Messi”, manifestó Bori Fati, padre del hábil delantero culé.

Posteriormente, el padre continúo hablando sobre el deseo de Ansu Fati, quien si quiere continuar con el FC Barcelona, aunque no entiende porqué Xavi Hernández no le da minutos con el primer equipo en las diferentes competencias disputadas a lo largo de la temporada.

“Ansu no quiere fichar por otro club pero yo quiero verle triunfando. Hablé con Alemany y Jordi Cruyff (en la reunión del lunes) y me dijeron que es patrimonio del club y que ellos quieren a Ansu. Lo primero que le dijo Ansu a Jorge Mendes fue que él es del Barça y él no se va del Barça. Yo pensaba otra cosa, pero él me dijo ‘Papá, no estoy de acuerdo. Quiero estar aquí. ¿Pero por qué Xavi no le da bola? Es una buena pregunta. Él tendrá sus razones.

“Hace dos años mataban todos a Vinicius y ¿ahora qué? Pido lo mismo para Ansu, apoyo y continuidad, lo que Vinicius ha tenido en el Madrid. Si valoras a un futbolista, que ha salido de casa para ser grande, cuídalo”, agregó Boris Fati en dicha entrevista.

Solo el tiempo nos dirá si el playera ’10’ del Barcelona tendrá más minutos o si saldrá del equipo luego de ver como una lesión mermó su auge en el gigante de España.

