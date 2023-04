Bad Bunny fue lanzado sobre la mesa de locutores en WrestleMania

Bad Bunny fue literal levantado en el aire y lanzado sobre una mesa en pleno evento de WrestleMania en el Crypto.com de Los Ángeles el lunes por la noche. El cantante de reggaetón terminó sobre la mesa de los locutores adolorido.

Damian Priest, amigo de Dominik Mysterio, fue el valiente que lanzó con toda su fuerza a Bad Bunny. Ahí el boricua trató de ponerse de pie y fue escoltado para retirarse con parte del equipo de seguridad de la WWE. Pero además ésta no será la única vez que diga presente en esta temporada de la WrestleMania. Será el anfitrión en Puerto Rico el siguiente mes.

Recordemos que el “Conejo Malo” del reggaetón apoya a Rey Misterio en su pelea con el propio hijo del luchador, Dominik Mysterio. Fue justamente Bad Bunny el que evitó que fracturaron las costillas. Dominik terminó peleando con Austin Theory y le dio golpe hasta después que el árbitro anunciara que se había acabo la pelea. View this post on Instagram A post shared by Tío Género (@elgeneroofficial)

“No te metas con mi familia”, le dijo Dominik a Bad Bunny en la cara. Por supuesto el autor de “Un Verano Sin Ti” trataba de no alterarse e insistía que él no había hecho nada. Rey ya comenzaba a ponerse nervioso cuando su hijo dijo: “No tengo miedo de ti, Papi”.

El boricua le dio en la cara y lo tumbó al suelo. Mientras eso sucedía, el amigo de Dominik, Damian Priest, embistió al nuevo novio de Kendall Jenner. Lo levantó en el aire y lo lanzó sobre la mesa de locutores, desde donde además transmitió el autor de “La Neverita” y “El Apagón”.

Bad Bunny estuvo con Kendall Jenner antes de WrestleMania

Así es. No más Devin Booker o Gabriela Berlingeri. El puertorriqueño que cautivó a todos los artistas anglos en los pasados Grammy Awards 2023 y la hermana de Khloé Kardashian, Kendall Jenner están juntos y muy felices.

Fueron vistos un día antes que el cantante de género urbano asistiera a la WWE montando el mismo caballo en un club privado en el Valle de San Fernando en la ciudad de Los Ángeles. Ambos comparten la pasión por este animal y, aunque a Bad Bunny también se le ha visto cabalgando, fue la modelo la que llegó con el outfit indicado. Ella en botas vaqueras . Mientras que él usó unos Adidas blancos. Bad Bunny and Kendall Jenner spotted on a horse riding date. 🐎 pic.twitter.com/UJwTsXWZem— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) April 4, 2023

Al final hasta se tomaron fotos juntos, se rieron y se dejaron ver cómodos. No creemos que tarden mucho en darle a sus fans lo que tanto están esperando: la foto del beso de frente que confirme que son mucho más que buenos amigos. Mas fotos de Bad Bunny montando caballo junto a Kendall. 🐎 pic.twitter.com/kuLCKUQMhi— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) April 4, 2023

