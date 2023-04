Carmen Villalobos se muestra haciendo ejercicio, usando ceñidos leggings tie dye

Carmen Villalobos está disfrutando mucho su faceta como conductora del programa de televisión “Top Chef VIP”, pero eso no le impide ejercitarse diariamente. Ahora ella compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece luciendo espectacular en top amarillo y leggings tie dye mientras levanta pesas. El mensaje que escribió en su post fue: “Esta mañana llegué súper temprano al camerino y como ya está amuebladito hice algo de ejercicio. Me levanté súper motivada esta semana en cumplir 2 metas”.

Al término de sus rutinas y llena de energía la bella actriz colombiana bailó sensualmente, moviendo sus caderas y reflejando la felicidad en su rostro. Todo fue al ritmo del tema “Vallenato apretao” de Silvestre Dangond. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace algunas semanas Carmen subió la temperatura en TikTok con un video que superó los 22 millones de reproducciones y en el que aparece en la cama bailando “TQG”, el más reciente éxito de Karol G y Shakira: “Celebrando que está de número 1 con mis dos colombianas favoritas”. @cvillaloboss Celebrando que #tqg esta de numero 1 con mis dos colombianas Favoritas 😻 REINAS LAS ADMIRO @Karol G @Shakira 😻❤️🔥 #tqgkarolgyshakira #tqgtrend #foryou #fyp ♬ TQG – KAROL G & Shakira

