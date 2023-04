“¡Qué irrespeto!”: Papá de Karol G reaccionó a las fotos de su hija en la revista GQ

Luego de que la revista GQ publicara su edición con Karol G de portada se han generado múltiples reacciones. La propia artista se pronunció en rechazo a las fotos con su rostro y cuerpo modificado y luego de eso hasta su padre reaccionó expresando su descontento.

Dejando claro que sabía que su pronunciamiento podía tener una repercusión por los millones de seguidores que tiene en redes sociales, la cantante colombiana decidió alzar su voz contra los cambios que le realizaron a sus fotos y la indiferencia de la revista a la que le expresó su descontento antes de la publicación.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural“, fue parte del texto que publicó Karol G.

Por su parte, Guillermo Giraldo, padre de la artista, identificado en redes como ‘Papá G’, no dudó en defender a su hija. El señor apoyó el pronunciamiento de su retoño y resaltó que la naturalidad de ella es suficiente para cualquier portada y arremetió contra la revista.

“Qué irrespeto. Tu imagen natural es todo… Los editores de la revista o recocha”, fue la frase con la que Guillermo Giraldo acompañó la historia en Instagram en la que subió la portada en la que su hija luce casi irreconocible.

Captura de pantalla en Instagram: @papag_kg

La reacción del progenitor de Karol G fue una de millones, entre ellas, artistas como la actriz de Hollywood Jamie Lee Curtis, quien celebró que la joven cantante promueva la belleza natural de las personas y expresó su contundente rechazo a la inteligencia artificial.

Solo el post en Instagram en el que Carolina Giraldo se pronunció a favor de su naturalidad cuenta con más de 6 millones de “likes” y más de 140 mil comentarios aplaudiendo que no está de acuerdo con irreales “retoques”.

