Niños nacidos en EE.UU. también fueron separados de sus padres inmigrantes bajo la política cero tolerancia

En un intento agresivo por detener los cruces familiares en 2018, la Administración Trump separó a miles de niños inmigrantes de sus padres, lo que no solo generó indignación y señalamiento de parte de diferentes organizaciones sin fines de lucro, sino que provocó cientos de traumas tanto en los padres como en los menores de edad.

A cinco años de aquel episodio ha salido a la luz que un número significativo de niños que nacieron en los Estados Unidos también fueron separados de sus padres bajo la política de tolerancia cero, donde los padres inmigrantes fueron procesados penalmente y encarcelados por cruzar la frontera de manera irregular, así lo dio a conocer The New York Times.

De acuerdo con el diario, un grupo de abogados y defensores de inmigrantes que trabajan de la mano del gobierno para encontrar a las familias de los menores, es posible que cientos e incluso hasta miles de niños nacidos de padres inmigrantes en Estados Unidos fueron separados de ellos en la frontera.

Se sabe que todos los niños que fueron separados de sus padres fueron colocados en hogares de guarda durante un buen tiempo, pero algunos de esos niños no han sido reunidos con sus padres.

En entrevista con el medio antes citado, la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Together and Free, Paige Chan, dijo que “ni siquiera sabemos dónde están estos padres hoy y si saben o no dónde están sus hijos”.

Y mencionó que “el gobierno de los Estado Unidos apenas comienza a dar cuenta de la cantidad de ciudadanos estadounidenses que atraviesan este trauma inimaginable“.

Univision dio a conocer que si bien 2018 es el año en que se dio esta separación de menores, en realidad iniciaron en mayo de 2017 cuando el entonces fiscal general Jeff Sessions ordenó a los fiscales fronterizos levantar cargos criminales a inmigrantes padres de familia que cruzaban la frontera o buscaban asilo.

Hasta el momento se cree que 5,500 niños estadounidenses en el extranjero habían sido separados de sus padres debido a la polémica política migratoria, donde las separaciones duraban un par de semanas, pero en algunos casos duraban años.

Tras el destape de NYT se sabe que los niños nacidos en los Estados Unidos que viajaban con sus padres inmigrantes también eran sujetos a la política se separación forzada.

Sigue leyendo:

• Biden y AMLO acuerdan ayuda para reunir a niños migrantes con sus padres en EE.UU.

• Un récord de casi 130,000 niños inmigrantes no acompañados ingresaron a albergues en 2022

• Más de 500 niños inmigrantes fueron reunidos con sus familias por el grupo de trabajo de Biden