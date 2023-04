Britney Spears ya terminó de escribir su libro de memorias

El año pasado se dio a conocer que Britney Spears recibiría $15 millones de dólares por escribir su libro de memorias, en el que expondría la tormentosa relación con su familia, sus romances y su ascenso a la fama en el mundo de la música. Ahora -según el sitio Page Six– el proyecto ya está listo y se están afinando detalles para un lanzamiento este otoño.

Según esa misma fuente la princesa del pop trabajó en sus memorias junto con el periodista Sam Lansky, conocido por escribir para revistas como Esquire, Out, Time y New York. El libro será lanzado por la compañía Simon & Schuster y es una de sus prioridades para convertirlo en best-seller en la temporada navideña.

Durante todo este tempo Spears no ha mencionado nada al respecto en sus redes sociales, optando por publicar fotografías de sus viajes o múltiples videos en los que se muestra bailando en su casa. En el plano musical ella ha declarado que no desea regresar a los escenarios, pero en 2022 Elton John la convenció de hacer un dueto con él, “Hold me closer”, que resultó un éxito y llegó al número 6 del Billboard Hot 100.

