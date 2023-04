Enrique Guzmán es hospitalizado de emergencia ¡Este es su estado de salud! | VIDEO

El famoso cantante Enrique Guzmán causó gran conmoción entre medios y fanáticos pues tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital. Así lo dio a conocer el programa “Venga la alegría”.

Guzmán, quien es padre de Alejandra y Luis Enrique Guzmán tuvo que ser llevado al hospital por severos malestares estomacales.

Justo por eso el cantante de “La Plaga” no pudo asistir a una conferencia de prensa para dar los detalles del concierto que tiene programado para el próximo 7 de mayo en la Arena Ciudad de México.

Dicho medio señaló que el primero que dio la noticia fueron los organizadores de la propia conferencia de prensa, del concierto “Los Fundadores del Rock En Español”.

En la cual estuvieron presentes algunos de los artistas participantes como las icónicas agrupaciones como los Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rebeldes del Rock, Baby Batiz, Rockin Devils y otros

Pero para tranquilidad de sus seguidores, a mitad de la conferencia fue el propio padre de La Guzmán se comunicó a través de una video llamada y pudo charlar durante algunos minutos con los reporteros.

¡Enrique Guzmán no asistió a su conferencia de prensa debido a que tuvo que ingresar al hospital para ser valorado por una molestia en el estómago! 😱🕺📺 #VLA #YaEsMiércoles pic.twitter.com/MWbnPHqde5

“Estoy llegando del hospital, me acaban de revisar, estoy perfectamente, nos vemos el día 7 a las 5 de la tarde ahí nos vemos”

Fueron algunas de las palabras de Enrique Guzmán que les dio a los medios de comunicación. Y fue el propio exesposo de Silvia Pinal quien confirmó que tenía malestares estomacales, por lo que tuvo que ir al hospital para que lo revisaran.

Y a la vez se le pudiera descartar cualquier otro padecimiento de gravedad, lo cual, ocurrió y tras ser medicado pudo ser dado de alta.

Por lo que Don Enrique aseguró que se encuentra en perfectas condiciones, por lo que confirmó su participación en el concierto programado para el 7 de mayo en la Arena de la Ciudad de México.

Y de igual manera, Guzmán aprovechó para hablar de la muerte, un tema al que le tiene miedo, pues señaló que siempre hay alguien que pelea por la herencia de quien fallece, situación que, considera, podría generarse en su familia.