Trump regresa a Instagram para vender NFT de sí mismo vestido de superhéroe y gana $4.6 millones

Donald Trump regresó a Instagram después de dos años de ausencia con el propósito de vender cromos de tokens no fungibles (NFT) de sí mismo enfundado en traje de superhéroe.

“Me complace informarles que debido al gran éxito de mis tarjetas digitales de trading, previamente lanzadas, lo estamos haciendo de nuevo, serie 2 disponible ahora mismo. ¡Diviértete!”, así fue como anunció Trump el lanzamiento de su segunda entrega de NFT en la que apareció cargando una campana.

Esta es la segunda vez que el expresidente hace uso de las redes sociales para promocionar su segundo juego de cromos digitales por tan solo $99 dólares por pieza, la primera vez lo hizo a través de Truth Social, donde logró una venta de un millón de dólares, pero en esta ocasión parece haber alcanzado un poco más de lo imaginado.

Una hora después del segundo anuncio, Trump agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que las ventas habían sido un éxito rotundo.

“Espero que todo el mundo se dé cuenta, y estoy seguro de que las noticias falsas no lo harán, que estoy dejando el precio de las tarjetas igual que la última vez, a pesar de que se están vendiendo muchas veces más (¡Se llama mercado! ), y se agotaron casi inmediatamente, porque quiero que mis fans y seguidores ganen dinero y se diviertan haciéndolo. Podría haber subido el precio mucho más alto, y creo que aún así se habría vendido bien, con mucho más dinero viniendo a mí, pero no elegí hacerlo. ¿no me darán crédito de “buen tipo”?, escribió al pie de una de sus tarjetas donde se le ve enfundado de superhéroe con un cinturón de boxeo que dice “Trump Champion”.

Enfundado de rockero y con el 45 detrás de él, Trump dijo que recaudó en tiempo récord $4,6 millones de dólares “desde hace 10 minutos, mis tarjetas digitales de trading agotadas, en tiempo récord, aproximadamente $4,6 millones de dólares. Un gran honor, y espero que todos sean felices, sanos y ricos. ¡Felicidades!”. View this post on Instagram A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

Una de las publicaciones que hizo Trump fue un video donde daba promoción a sus tarjetas e invitaba a la gente a coleccionar sus tarjetas.

El regreso a Instagram de Trump se da semanas después de haber sido acusado de 34 cargos por delitos graves de bajo nivel por falsificación de registros comerciales y días más tarde de haber compareció ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por enriquecimiento ilícito.

