Adamari López, Toni Costa y Alaïa hacen coreografía juntos en Instagram

Ya ha pasado más de un año desde su separación. Parece que el agua corrió y agarró su propio cauce. Toni Costa y la ex talento de Telemundo, Adamari López, se unieron para celebrar la primera comunión de la pequeña más querida de la televisión hispana, Alaïa Costa, de la manera que siempre lo han hecho como familia: bailando.

Por supuesto, el bailarín español y experto en coreografiar Toni Costa fue el que marcó la pauta, le siguió Adamari López, quien hay que decirlo: ¡lució espectacular! y la pequeña Alaïa también se unió al paso. La sección de comentarios del ex de la quien fue hasta hace nada la conductora de Hoy Día explotó en Instagram.

“Eso se llaman padres maduros”, “Ojalá se reconcilien”, “Simplemente bellos los 3, que ejemplo para aquellas parejas que están separados con hijos, Adamari y Toni sigan así, su princesa Alaïa primero que antes de cualquier cosa ! Bravo”, se pudo leer por parte de los fans y seguidores. View this post on Instagram A post shared by People En Español Foto (@peopleenespanolfoto) La revista People en Español obtuvo la exclusividad de las fotos.

Recordemos que la separación de ambos en su momento fue muy sonada. Primero por ser una familia que se hizo querer unida y segundo, porque la siguiente relación de Toni Costa sucedió inmediatamente después, según él mismo ha aclarado en varias oportunidades. La buena noticia es que todo eso parece haber quedado en el pasado. View this post on Instagram A post shared by People en Español (@peopleenespanol) La revista People en Español obtuvo la exclusividad de las fotos.

Adamari López siempre ha mantenido que serán familia para siempre y Toni Costa ha demostrado seguir más presente que nunca en la vida de su única hija Alaïa y la madre de la misma. Justamente él publicó un mensaje muy sentido sobre la primera comunión de Alaïa. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Toni Costa entró a la TV y Adamari López salió de ella

No. No creemos que manera definitiva. Pero el ciclo de la puertorriqueña en Hoy Día llegó a su final. Así lo anunció en un mensaje de despedida que se transmitió por la cadena al día siguiente que Mandy Fridmann diera a conocer en exclusiva el despido de Adamari López. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

A días de esto, Toni Costa entró al programa Siéntese Quien Pueda para hacerle la suplencia a Julián Gil Mismo que se encontraba en Las Vegas cubriendo los Latin American Music Awards 2023. Lo hizo de maravilla y demostró tener unos dotes que se la habían antes en la animación. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Toni Costa se hizo ciudadano americano

Cuando esto sucedía, Toni celebraba por todo lo alto el haber conseguido la ciudadanía americana. Dijo que le costó mucho esfuerzo y trabajo. A pesar que muchos creyeran que esto lo logró por Adamari, la verdad es que la pareja jamás se casó. Así que el bailarín no gozaba de esos beneficios migratorios.

Asistió entonces casi 11 años después a su juramentación como ciudadano americano y además llevó a su madre. Misma que vino para la celebración de la primera comunión de Alaïa. Sin duda, muchas buenas noticias que celebrar en esta familia. ¡Enhorabuena!

