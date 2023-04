Belinda interrumpe concierto para abrazar a un fan triste ¡Por eso la amamos! | VIDEO

Belinda ha demostrado en más de una ocasión que sus fans son lo más importante para ella, y en la reciente edición de la Feria de San Marcos, que se celebró en Aguascalientes, México lo volvió a demostrar.

Pues en esta ocasión, la española se percató durante su presentación que en el público había una persona con un gesto de tristeza.

Y al darse cuenta, la protagonista de “Bienvenidos al Edén” no dudó en hacer una pausa para preguntarle cómo se sentía.

Así lo hizo mientras estaba en el escenario, e incluso avisó que en algún momento bajaría del templete para darle un abrazo al señor.

“¿Por qué llora, señor? ¿Está llorando o se está riendo? Es que no entiendo esa expresión, ¿está feliz o qué pasa, hombre? No me asuste, ¿qué le pasa?, está feliz ¿verdad? Ahorita voy a bajar a darle un abrazo, ¿ok? Quédese ahí”, se escucha a la cantante en el clip compartido en TikTok.

Tras esto, bajó del escenario para darle un abrazo mientras interpretaba “Vivir”, pero entre empujones del público sólo pudo tocarle el hombro.

Pero no fue la única muestra de cariño que dio la intérprete de “Lo siento” durante su concierto en Aguascalientes. Pues una fanática le llevó un “ramo de flores buchón” con rosas y blancas por el que la también actriz de mostró emocionada y aseguró ser el más bonito que ha recibido.

Y después de esto, Belinda no dejó de sorprender a sus fanáticos pues la expareja de Christian Nodal también tuvo un gesto de cariño con aquellos que estuvieron formados desde una noche antes para obtener un lugar cerca del escenario.

Fue por medio de diversas redes sociales en donde quedaron plasmados estos gestos. Uno de ellos compartió una fotografía en la que señala que la cantante española les hizo llegar botellas de agua debido al intenso calor y las horas que permanecieron formados bajo los rayos dle sol incandecente.

