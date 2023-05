Video: Cucaracha se vuelve viral tras colarse y ‘desfilar’ en la alfombra de la Met Gala 2023

La Met Gala 2023, celebrada en el Metropolitan Museum of Art, vio desfilar por su alfombra a cientos de celebridades, quienes asombraron con sus extravagantes y llamativos vestuarios, sin embargo, hubo una invitada especial que se robó los reflectores y que no estaba contemplada para formar parte de la gala: Una cucaracha.

La inesperada intrusa, que logró pasar desapercibida por el filtro de seguridad, desfiló cuan diva a lado de famosos de la talla de las hermanas Jenner, Bad Bunny, Maluma, Serena Williams, Jennifer Lopez, entre muchos otros más.

Tras lograr pasar como incógnito, el peculiar insecto fue enfocado por una de las cámaras que se encontraba en el lugar y el resto es historia. La cucaracha se hizo viral y ahora todo el mundo está hablando de ella.

El video del extraño suceso fue compartido en las redes sociales de la revista Variety y hasta el momento acumula más de 9,400,000 views y rebasa los 8,600 retuits.

Como era de esperarse, los memes sobre lo vivido en la alfombra no faltaron y de inmediato sacudieorn las redes sociales, pues algunos aseguraron que la cucaracha acudió a la ocasión vestida de etiqueta.

Tampoco faltaron los que aseguraron haberla visto disfrutar del after party La cucaracha en el after party de la #MetGala pic.twitter.com/S7ztj1uJ0s— Vanessa (@vanebeafari) May 2, 2023

Otros tantos recrearon el cómo habría sido su entrada a la gala para lograr pasar totalmente desapercibida. La cucaracha llegando a la #MetGala pic.twitter.com/FQI627NujO— Sergio (@sergioandresbm) May 2, 2023

Los gatos también fueron grandes protagonistas.

La cucaracha no fue el único animal que se robó los reflectores, sino también unos muy tiernos y hermosos gatos que caminaron sobre sus dos patas traseras.

Estos bellos felinos no se colaron a la fiesta sin invitación, contrario a lo sucedido con la cucaracha, pues en realidad se trató de Jared Leto y Doja Cat, quienes obtuvieron la inspiración de su vestuarioen Choupette, el inseparable gato de Karl Lagerfeld, diseñador fallecido en 2019 y a quien se le dedicó la gala. Jared Leto at the #MetGala. https://t.co/m94XaFLf1c pic.twitter.com/cHuP7HNWNP— Variety (@Variety) May 1, 2023 Doja Cat – homenageio Choupette, a gata herdeira de Karl Lagerfeld. pic.twitter.com/zu642juOyw— iBahia (@iBahia) May 2, 2023

