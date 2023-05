Luis Malagón no le tiene miedo a Chivas de cara al Clásico Nacional en las semifinales del Clausura 2023 de la Liga MX

El portero del Club América, Luis Ángel Malagón, afirmó que el equipo americanista no tiene miedo a la etiqueta de favorito que tiene de cara al Clásico Nacional contra Chivas en las Semifinales del Clausura 2023 de la Liga MX.

“Lo de favoritos lo ponen ustedes, no me pongan palabras que o he dicho. Al final del día yo dije que la grandeza que tiene el América es única por eso es el más grande de México”, dijo el guardameta a los medios de comunicación este martes antes del Clásico Nacional que nos dará la Liguilla.

Además, Malagón negó que el buen momento por el que atraviesa Chivas les intimide, aunque tiene un buen andar bajo el mandato de Veljko Paunovic y que cerró por todo lo alto la fase regular.

“¿Asustar?, pues ni que fueran fantasmas, es un gran equipo, es importante, pero América es América y no tendría por qué asustar, se me hace un poco ilógica esa palabra”, indicó Luis Malagón a la prensa ante de jugar contra las Chivas en la Semifinal de ida en el Estadio Akron.

América jugará las semifinales tras perder el partido de vuelta de los Cuartos de Final frente a un aguerrido Atlético de San Luis, algo que generó dudas a la afición azulcrema de cara a su Clásico Nacional ante las Chivas de Guadalajara.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para dicha instancia, el equipo americanista jugará el próximo jueves 18 de mayo en el Estadio Akron el partido de ida. Posteriormente, el encuentro de vuelta será disputado el domingo 21 de mayo en el Estadio Azteca.

Sigue leyendo:

. “Salí muy enojado”: Henry Martín habló sobre abucheos recibidos con el América ante Atlético San Luis en el Clausura 2023

. ¿Se desmantelará el América? Alejandro Zendejas e Israel Reyes estarían en la mira de equipos en Europa

. Cuauhtémoc Blanco ve al América en la final del Clausura 2023 de la Liga MX y proclama quién será su rival