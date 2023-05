Nueva medida de la Cámara bloquearía el salario de los miembros del Congreso si EE.UU. incumple con sus deudas

Un proyecto de ley bipartidista presentado el jueves por la representante demócrata Abigail Spanberger, de Virginia, y el legislador republicano Brian Fitzpatrick, de Pennsylvania, impediría que los miembros del Congreso reciban sus salarios si Estados Unidos entra en incumplimiento de pago de sus deudas o si el gobierno tiene que cerrar funciones de agencias por falta de financiamiento, si no se ha elevado el techo de la deuda a tiempo.

La Ley de no pago para el Congreso durante el incumplimiento o el cierre (“No Pay for Congress During Default or Shutdown Act”), retendría el pago de los legisladores mientras dure el incumplimiento del techo de la deuda o el lapso en los fondos federales, en un intento de motivar a los legisladores para evitar una situación que puede sumir al país en la recesión y lograr que se llegue a un acuerdo para elevar el techo de la deuda.

El proyecto de ley Spanberger-Fitzpatrick no evitaría permanentemente que se les pague a los legisladores, lo que entraría en conflicto con la Enmienda 27. En cambio, propone retener el pago por la duración de un cierre o incumplimiento, al menos hasta el final de la sesión actual del Congreso.

El proyecto de ley surge en medio de crecientes temores de que el dividido Congreso no cumpla con la fecha límite del 1 de junio establecida por el Departamento del Tesoro para aumentar el límite de la deuda o se arriesgue a un incumplimiento catastrófico de las obligaciones de Estados Unidos.

Es necesario levantar el techo de la deuda para que el gobierno cubra los compromisos de gasto ya aprobados por el Congreso y el presidente y evitar el incumplimiento de pagos.

El presidente Joe Biden se encuentra actualmente en un enfrentamiento con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien se ha negado a aumentar el límite de la deuda si Biden y los legisladores no están de acuerdo con futuros recortes de gastos. McCarthy dijo que espera que la Cámara vote sobre un proyecto de ley de límite de deuda tan pronto como la próxima semana.

Y la propuesta presentada por dos miembros políticamente vulnerables en distritos competitivos, representa a un movimiento que busca canalizar la ira de los votantes hacia actitudes sostenidas por los legisladores más conservadores del Congreso, una ira que puede ser fuerte en las bases de ambos partidos.

“Si el Congreso no puede cumplir con las obligaciones básicas vinculadas a la fortaleza y seguridad de nuestro país, los legisladores no deberían ser recompensados con nuestros salarios hasta que hagamos nuestro trabajo”, dijo Spanberger.

“Los miembros del Congreso prometen luchar por sus electores en Washington y no se les debe pagar un salario financiado por los contribuyentes si no pueden cumplir esa promesa”, dijo Fitzpatrick. “Nuestra legislación bipartidista es obvia: los legisladores no deberían recibir un pago si irresponsablemente no pagamos la deuda de nuestra nación”.

