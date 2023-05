Grupo Firme evita que Tekashi 6ix9ine caiga de un autobús rodando por las calles de México

Grupo Firme se encuentra en medio de su gira “Hay Que Conectarla” con la que se están presentando en varias ciudades de México y los Estados Unidos. Recientemente, estuvieron por la Ciudad de México promocionando la nueva versión del tema “Y Ahora” junto al polémico exponente de hip hop, Tekashi 6ix9ine. Grupo Firme y Tekashi69 lanzan su nuevo sencillo "Y ahora" con un paseo en Turibus en la CDMX donde la agurpacion iba entonando sus éxitos y el público que encontraban a su paso coreaba sus canciones.

El momento dramático llegó cuando Tekashi intenta lanzarse del autobús . pic.twitter.com/s1vYNCkPoC — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 19, 2023

Primero estuvieron tomando tequila mientras el “FirmeTekashimóvil” se desplazaba por las calles de CDMX con la agrupación Grupo Firme a bordo y su nuevo amigo Tekashi 69. Este ya sabemos que se emociona mucho y siempre termina haciendo cosas extremas. En esta oportunidad, casi se cae del autobús turístico. Grupo Firme and Tekashi 69 working together… is a choice. And not a very good one. pic.twitter.com/lgGl1Ey08K— Tomás Mier (@Tomas_Mier) May 18, 2023

En un impulso por la buena acogida que le ha dado México, país de nacimiento de su madre, el rapero se guindó de la parte de afuera del “Party Bus” mientras este estaba en movimiento. De inmediato, Eduin Caz y demás integrantes y equipo de Grupo agarraron a Tekashi para evitar que cayera mientras andaban. 🎤 Grupo Firme y Tekashi cantan a pleno pulmón para #Telemundo 🔥 ¿Te unirías a la fiesta si los ves en Ciudad de México? 🇲🇽 pic.twitter.com/VIIq53SZMB— hoy Día (@hoydia) May 19, 2023

Ya con mucha fuerza, Tekashi 6ix9ine fue puesto dentro del transporte nuevamente. Minutos antes, el intérprete de “Bebe” y “Gooba” junto al de “Supérame” y “El Tóxico” se mostraron comiendo tarántulas con picante y guacamole. Todo muy al estilo mexicano. View this post on Instagram A post shared by @6ix9ine

El neoyorquino ha calado muy bien con sus amigos del regional mexicano. No solo grabaron “Y Ahora“, sino que ha sido el invitado de la agrupación en algunas de sus presentaciones. También el famoso ha pasado mucho tiempo junto Eduin Caz.

Tekashi 6ix9ine ha generado polémica en los últimos días por supuestamente regalarle una bolsa muy costosa a la ex de quien fuera su amigo en el pasado, Anuel AA. Así que todo parece indicar que el exponente de hip hop tiene mucho interés en La Chivirika, Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by MUSICA URBAN TV ® (@musicaurbantv)

