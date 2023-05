De americanista a americanista: Guillermo Ochoa aseguró que Sergio ‘Checo’ Pérez es el número uno en la historia de la F1

El Gran Premio de Mónaco no fue lo esperado para Sergio ‘Checo’ Pérez, pues chocó en la Q1 y posteriormente en la carrera no subió muchas posiciones, situación que no le dejó al mexicano a sumar puntos en lo personal. Sin embargo, Guillermo Ochoa, una leyenda del Club América, aseguró que el piloto es uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1.

“En el deporte hay días buenos y días malos… pero no dejarás de ser el #1 en la historia… el siguiente nos levantamos!”, escribió el guardameta que milita en la Serie A con la Salernitana, junto con una fotografía en donde se puede ver al meta y al piloto mexicano.

Ochoa fue una de las figuras que estuvo presente en el Gran Premio de Mónaco, pues en el circuito callejero estuvo presente muchas personalidades resaltantes del deporte rey a nivel mundial, en donde no solo destaca el arquero de la Selección de México, sino que también estuvo Thibaut Courtois, Neymar, Marco Verratti y Gianluigi Donnarumma.

😮🇲🇽 Memo Ochoa viajó a Mónaco para apoyar a Checo Pérez en el Gran Premio



🧤 También hubo encuentro de arqueros en el Pricipado #MonacoGP



(vía IG / yosoy8a) pic.twitter.com/9Sk3UDiyNx — Futbol Picante (@futpicante) May 28, 2023

Además, figuras como Tom Holland, Orlando Bloom, Chris Rock, Maria Sharapova, David Harbour, Paddy Holland, Archie Madekwe, Alessandra Ambrosio y James Marsden, fueron vistos en la carrera que finalmente se quedó en las manos de Max Verstappen.

Dos americanistas que resaltan fuera del Club América

El portero azteca, que hace vida en Italia, es una leyenda del Club América debido a su participación en diferentes torneos con el conjunto azulcrema. Por otro lado, el piloto ‘Checo’ Pérez es un fiel seguidor del cuadro que era comandado por Fernando Ortiz durante el pasado Clausura 2023 de la Liga MX.

