Luna llena de junio en Sagitario: libera tus miedos con este poderoso ritual

A unas horas de presenciar la luna llena de junio es el momento perfecto para preparar los rituales que nos lleven a aprovechar esta lunación. Como ocurre en el aventurero Sagitario, signo de fuego gobernado por Júpiter, es perfecta para liberar miedos que nos impiden actuar o avanzar en nuestras metas y objetivos.

La luna llena de Sagitario ocurre exactamente a las 11:42 PM (hora del Este) del sábado 3 de junio y se le conoce como la Luna de Fresa. Recibe este nombre gracias a las antiguas tribus norteamericanas ya que la fresa silvestre alcanza su madurez máxima en esta época del año y está lista para cosecharse.

Astrológicamente, la luna de fresa captura el espíritu aventurero de Sagitario ayudándonos a tomar las cosas con menos seriedad y al mismo tiempo nos mantiene alineados con lo que realmente nos apasiona.

Es por eso que un ritual para liberar miedos es ideal en esta lunación. Cuando somos más arriesgados y relajados nuestra energía puede fluir mejor y hacernos avanzar más rápido.

Ritual para la Luna llena de fresa en Sagitario

Para este ritual sugerido por el sitio Forever Conscious necesitarás un incienso (el que sea de tu elección), un cuenco con agua, una taza de arroz crudo y un vaso con agua.

Prende el incienso con un fósforo y pásalo por tu cuerpo para purificar tu aura de cualquier energía negativa. Permite que su olor equilibre tu mente, cuerpo y alma; lo sentirás cuando estés en un punto de relajación, puedes ayudarte con unos ejercicios de respiración. Ahora limpia con la misma varita de incienso los elementos que ocuparás en el ritual, así como el espacio donde se practicará.

Toma el arroz con ambas manos y piensa en todo aquello que te gustaría liberar; enfócate principalmente en tus miedos o aquellas cosas que no te dejan avanzar. Cuando lo tengas bien claro, dilo en voz alta y echa el arroz en el cuenco con agua.

Si lo deseas, puedes agarrar tantos puños de arroz que necesites hasta que todos los puntos que quieras eliminar queden cubiertos. El arroz es el conducto por el que se liberará toda la energía negativa.

Con tu dedo haz girar el agua en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Ahora repite esta frase:

“Estoy limpiando. estoy dejando ir. Estoy liberando todo lo que debe irse. Dejo ir mis remordimientos y los dolores de mi pasado. Reconozco que las sombras existen, pero no son todo lo que se encuentra en mi camino. Mi vida es libre, mi luz es clara. No soy de los que sucumben a mi miedo. Universo guíame para que pueda crecer. Estoy abierto a la luz. Estoy abierto al amor. Estoy abierto a la totalidad que fluye desde arriba. Soy auténtico, me amo a mi mismo y a mi vida. Madre Luna, te agradezco por esta limpieza, gracias por esta luz. Estoy completo y confío en la forma en que sopla el viento”.

Para finalizar, toma con ambas manos el vaso con agua y repite: “Cargo esta agua bajo la luna llena de junio. En cada sorbo, alineo mi cuerpo. Cada sorbo infunde alegría en mis células. Cada sorbo me pone a tierra y me estabiliza. Esta agua limpia mi espíritu, nutre mi alma. Mientras bebo, me sentiré restaurado, curado y despierto. Mientras bebo, mi cuerpo, mente y alma se sentirán uno”.

Ahora toma el vaso con agua. El arroz entiérralo en una macera o jardín y el agua del cuenco deséchala en el inodoro. Si no tienes en dónde enterrar el arroz, deposítalo en una bolsa y luego al cesto de basura.

